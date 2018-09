एक कुत्ते को बचाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम ने अपनी जान झोंक दी। मुश्किल परिस्थितियों में फंसे इस कुत्ते को निकालने में वक्त तो लगा लेकिन राहत एवं बचाव टीम ने दिलेरी दिखाते हुए आखिरकार इस कुत्ते का रेस्क्यू कर ही लिया। कुत्ते को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि फायरफाइटर्स के कर्मचारी मुश्किल हालात का सामना करते हुए इस कुत्ते को बचाते हैं। जानकारी के मुताबिक यह कुत्ता एक 30 फुट गहरे कुएं में गिरा गया था। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना फायरफाइटर्स को दी। सूचना मिलते ही 10 फायरफाइटर्स कर्मचारियों की टीम मौके पर राहत कार्यों के लिए रवाना हो गई।

शुरू में कुएं से कुत्ते को निकलना काफी मुश्किल लग रहा था। लेकिन प्रशिक्षित फायरफाइटर्स की टीम ने अपनी सूझबूझ से इस कुत्ते को सही सलामत बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि राहत एवं बचाव टीम का एक सदस्य अपने शरीर में रस्सियां बांध कर कुएं में उतरता है।

यह कुआं काफी खतरनाक है। लेकिन बचाव टीम का एक सदस्य कुएं में उतरने के बाद बड़ी सावधानी पूर्वक इस कुत्ते को उठाता है फिर जल्दी ही उसे लेकर सही सलामत बाहर आ जाता है। कुत्ते के बाहर आने के बाद वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं।

यह वीडियो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी प्रांत टेक्सास का है। बतलाया जा रहा है कि यह कुत्ता रात के वक्त कुएं में गिर गया था। राहगीरों ने उसे कुएं में फंसा देखा और फिर फायरफाइटर्स को इस बात की जानकारी दी।

देखें वीडियो:

