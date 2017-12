‘5 साल में 400 करोड़ बना लेते, राजनीति में क्यों आए’, सुनें अरुण जेटली का जवाब

वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज (28, दिसंबर) जन्मदिन है। वह गुरुवार को 65 वर्ष के हो गए। जेटली के जन्मदिन पर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने उनसे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में जेटली से सुप्रीम कोर्ट की वकालत छोड़कर राजनीति में आने का कारण पूछा गया है। उनसे पूछा गया है कि वह वकालत करते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे लेकिन करोड़ों का नुकसान कर वह राजनीति में क्यों आए? जिसका जवाब भी जेटली मुस्कुराते हुए देते हैं। वह कहते हैं कि मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं जो वकालत छोड़कर राजनीति में आया हो। पूर्व में आजादी के आंदोलन से जुड़े बहुत से लोग राजनीति में शामिल हुए और एक राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसपर पूछा गया कि अगर वह वकालत करते तो पांच साल में ही 300-400 करोड़ कमा लेते? इसके जवाब में जेटली कहते हैं, ‘मुझे इसका कोई गम नहीं है। मैंने जिस वैकल्पिक जीवन को चुना है। वो सोचकर चुना है। सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहना, पार्टी का एक राष्ट्रीय पदाधिकारी रहना और विपक्ष का नेता रहना। शायद मेरे व्यक्तित्व को निखारने में इनका ज्यादा रोल है।’

Finance Minister @arunjaitley explaining in #AapKiAdalat why he took a break from legal practice to join fulltime politics. Happy Birthday. pic.twitter.com/SkKAC0YM50 — Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) December 28, 2017

वहीं वित्त मंत्री के जन्मदिन पर उन्हें कई नेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है, ‘मेरे मूल्यवान सहयोगी श्री अरुण जेटली जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।

Warm birthday greetings to my valued colleague Shri @arunjaitley Ji. I pray for his long and healthy life. — Narendra Modi (@narendramodi) December 28, 2017

Wishing a very Happy Birthday to the Finance Minister of India Shri @arunjaitley Ji. pic.twitter.com/eO7Ptdvj4K — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) December 28, 2017

देखें अन्य ट्वीट्स-

Wish you a very Happy Birthday respected mr. Arun jaitely — anand mishra (@VjEghjt4LUtn5NL) December 28, 2017

Happybirthday sir — Brijesh Gurjar Bjp (@Brijesh58098067) December 28, 2017

Warm wishes to Hon’ble FM Shri @Arunjaitely ji on his birthday. May he continue to achieve more success and be blessed with good health !! — pawan kaushal (@pawankaushal) December 28, 2017

Happy Birthday to Mr Arun Jaitly Ji, many-many happy returns of the day. I wish all the very best for ur healthy, happy and long life. — Bhupendra Kumar (@Bhupendra364) December 28, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App