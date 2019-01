Filmywap.com, Tamilrockers Website Leaks New Bollywood Movies for Download Online: भारत में बड़े पैमाने पर फिल्‍में देखी जाती हैं, यह बात कई रिपोर्ट्स में सामने आ चुके हैं। अब एक सॉफ्टवेयर सिक्‍योरिटी और मीडिया टेक्‍नोलॉजी कंपनी Irdeto जानकारी दी है कि धीमी इंटरनेट स्‍पीड के बावजूद, भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में शामिल हैं जहां पीर-टू-पीर (P2P) डाउनलोड्स होते हैं। ग्‍लोबल मीडिया रिसर्च के अनुसार, पाइरेसी के चलते भारतीय मीडिया और मनोरंजन सेक्‍टर को हर साल करीब 1,96,40,60,00,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। Tamilrockers, Filmywap.com जैसी वेबसाइट्स कंटेंट लीक कर निर्माताओं को अच्‍छा-खासा चूना लगाती हैं। Filmywap.com एक पब्लिक टोरेंट वेबसाइट है जो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और साउथ की फिल्‍में लीक करती है। चूंकि यह सरासर कॉपीराइट कानून का उल्‍लंघन है इसलिए ऐसी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करना गैरकानूनी है और पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

अदालतों की सख्‍ती और प्रोड्यूसर्स की सक्रियता के चलते कुछ हद तक पाइरेसी रोकने में कामयाबी मिली थी पर अब धीरे-धीरे पकड़ ढीली हो रही है। Tamilrockers इस पूरे प्रकरण में विलन बनकर उभरे। यह ग्रुप आमिर खान और अमिताभ बच्‍चन की Thugs of Hindostan तथा अक्षय कुमार-रजनीकांत की 2.0 लीक कर सुर्खियों में आया। यह सब तब हुआ जब मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर इसके 12,000 से ज्‍यादा वेबसाइट्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने ब्‍लॉक कर दिया था। Tamilrockers ने इसके बाद KGF, Simmba, Maari 2, Aquaman, Kanaa, ZERO, Adanga Maru लीक कर निर्माताओं की परेशानी और बढ़ा दी।

filmywap.com पर पायरेटेड फिल्‍में आसानी से उपलब्‍ध कराने का दावा किया जाता है। 2011 में बनाई यह वेबसाइट खुद फिल्‍में होस्‍ट नहीं करती, बल्कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या सर्वर्स पर यूजर को रिडायरेक्‍ट करती है। फिल्‍म के मेटा-डिस्क्रिप्‍शन के अनुसार, यह वेबसाइट latest Bollywood and Hollywood movies and TV series for free download उपलब्‍ध कराती है।

filmywap.com के अलावा filmywap के पास filmywap.in, filmywap.co.com, filmywap.movie जैसे डोमेन भी हैं। हो सकता है कि यह सभी वेबसाइट्स एक ही व्‍यक्ति या संस्‍था चलाती हो। इससे मिलती-जुलती एक साइट और है जिसका यूआरएल Filmywap.icu है। एक वेब-एनालिटिक वेबसाइट के अनुसार, filmywap.com पर एक महीने में करीब 15-20 लाख यूजर्स आते हैं। इन साइट के 90 फीसदी से ज्‍यादा यूजर भारत, पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश के हैं।

नोट: इस लेख का उद्देश्‍य केवल आपको जागरूक करता है। पायरेटेड फिल्‍में देखना और डाउनलोड करना कानूनी अपराध है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है।

