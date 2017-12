नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले फिल्ममेकर ने की जाधव और कसाब की तुलना, लोगों ने जमकर लताड़ा

प्रधाममंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के शीर्ष नेतृत्व को कई बार निशाना बनाने वाले फिल्ममेकर राम सुब्रमण्यम ने अब 26/11 मुंबई हमलों के आतंकी अजमल कसाब और पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की तुलना कर लोगों का पारा बढ़ा दिया है। राम सुब्रमण्यम कई दफा पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंभी योगी आदित्यनाथ को फर्जी हिंदू करार दे चुके हैं। एक बार तो सुब्रमण्यम ने मोदी और शाह को ‘नमूना’ और ‘आतंकवादी’ तक कह दिया था। वह गुजरात चुनाव से पहले जनता से बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की भी अपील कर चुके हैं। इस बार उन्होंने ट्विटर पर जो लिखा उससे वह लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। सुब्रमण्यम ने अपने ट्वीट में लिखा- पाकिस्तान यह कभी नहीं मानेगा कि कसाब उनका है। भारत कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि जाधव उसका है। दोनों मुल्कों के लोग मानेंगे कि युद्ध की आग भड़काने वाले उन पर राज करते हैं।

Pakistan will not admit that Kasab was theirs. India will not admit that Jadav is ours. People of both nations will admit that we are ruled by warmongers. — Ram Subramanian (Voice Of Ram) (@VORdotcom) December 27, 2017

सुब्रमण्यम के ट्वीट के जवाब में लोगों ने उन्हें जमकर कोसा। किसी ने उन्हें अपशब्द कहे तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि वह अपनी आदर्श विचारधारा और देशों की अंतर्राष्ट्रीय नीति अपने पास रखें। किशोर कुशवाहा नाम के यूजर ने लिखा कि सुब्रमण्यम बचपन से ही ऐसे थे या कोई स्पेशल कोर्स किया है।

Pata thaa ye banda”MAHA CHU…” hay — krishan♉OM (@krishan331) December 28, 2017

राम सुब्रमण्यम पर इस कदर आग बबूला हुए लोग कि ट्वीट से समझा जा सकता है।

You bastard , India already accepted that Kulbhusan is it’s citizen and he is NOT a terrorist . — Dracula (@TiffinChor) December 28, 2017

फिल्ममेकर की बयानों से उनकी काबिलियत पर भी सवाल उठा।

Is-se kaun kaun ad banwata hai, please bataao. Better to sell those products in Pakistan like AAP is being sold to anti Bharat nations. — Anil (@bharatiyaAnilK) December 28, 2017

आपनी राय अपने पास रखो।

India has admitted Mr.Jadhav is Indian citizen. U open ur eyes n tweet.Dont try to show ur idiotic opinions on international policy of nation. — rajan (@praj812) December 28, 2017

बचपन से ही ऐसे थे या अब…

Tu bachpan se aisa tha ya koi Special course kiya hai.. chaman chilguze @abhi_bitd @0606abhi — Kishore Kushwaha B- (@KumarKushwa) December 28, 2017

पुराने जख्मों पर नमक छिड़क दिया!

Ye ganja sasura बहुत bol raha hai.. Sune sir ji naraz hai unko ribbon cutting me nahi bulaya to.. Chanda maang rahe hain.. Jao naraz sir ji( फूफा जी) ko manao Jaake. — Abhi (@0606abhi) December 28, 2017

