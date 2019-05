फिल्मकार महेश भट्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ट्ववीट के बाद ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। भट्ट ने एक ट्वीट में लिखा, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मोदी ने खतरनाक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को फैला दिया है। दूसरे कार्यकाल में यह मजबूत होंगे।

फिल्मकार भट्ट ने इसके साथ ही टाइम पत्रिका के एक लेख का लिंक भी ट्वीट किया। ये लेख का शीर्षक ‘What a decade of Reporting on India’s Narendra Modi taught Me’ था। इस ट्ववीट के बाद महेश भट्ट ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। एक यूजर@rekha_chaubey ने लिखा ‘भाजपा की इस जीत ने बहुत सारे स्वघोषित बुद्धजीवीओ का भ्रम तोड़ दिया कि वो सच में किसी उल्लू से कम नहीं’। अन्य यूजर @vksingh592 ने लिखा, ‘हिंदुओ को आतंकवादी कहने वाले अब रो रहे हैं…’.

यूजर @RohiniShah73 ने लिखा कि क्या आप सच्चे हिंदू हैं? जिंदगी भर हिंदू देश में रहने के बाद आपको लगता है कि हिंदू खतरनाक है। आप जैसे लोगों की वजह से ही देश इतना नीचे गया है। मोदीजी भारत के सोने की चिड़िया होने के गौरव को वापस लाएंगे। वहीं, @Ellum ने लिखा कि ये जलन है कोई जज़्बात नहीं। मुल्क में मुश्किल कोई हालात नहीं। तेरी रायशुमारी फ़िज़ूल है भट्ट। क्योंकि, तेरी कोई औक़ात नहीं।

“Aisse Dastoor Ko

Subhae Beynoor Ko

Mein Nahin Maanta

Mein Nahin Jaanta” – Modi has unleashed dangerous Hindu nationalist ideas. They’ll only get stronger with a second term” https://t.co/XNkXwfyAmr

— Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) May 25, 2019