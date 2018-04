कपिल शर्मा के बाद हंसल मेहता का पत्रकार विकी लालवानी पर हमला, बोले- इसने बहुतों को किया है परेशान

कॉमेडियन कपिल शर्मा के बाद ‘दस कहानियां’ और ‘सिटीलाइट्स’ जैसी फिल्में बना चुके निर्देशक, प्रोड्यूसर हंसल मेहता ने पत्रकार विकी लालवानी पर आरोप लगाया है कि लालवानी कई लोगों को प्रताड़ित कर चुका है। शनिवार को हंसल मेहता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “कपिल शर्मा द्वारा पत्रकार के लिए इस्तेमाल की गई भाषा घिनौनी हो सकती है लेकिन यह उनके मन को पहुंची ठेस को प्रदर्शित करता है। सवाल तो यह है कि पत्रकार में कोई भी नैतिकता नहीं है। वह कई लोगों को प्रताड़ित कर चुका है। वह अपने भ्रामक सवालों से कई कहानियां बना चुका है।”

आपको बता दें कि पत्रकार विकी लालवानी ने कपिल शर्मा पर आरोप लगाया था किवि वे उन्हें धमकी दे रहे हैं और कपिल ने उनकी बेटी के लिए भी अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। इस पर गुस्से से लाल हुए कपिल शर्मा ने पत्रकार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि विकी लालवानी उनसे 25 लाख रुपए मांग रहा था और जब कपिल ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वह इस तरह उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है।

Kapil Sharma’s language with the journalist was despicable but also a sad reflection of his possible state of mind. The journalist in question is no ethical saint either. He has harassed many people, spun many malicious stories & has created stories with his misleading questions.

— Hansal Mehta (@mehtahansal) April 7, 2018