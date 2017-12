अनुराग कश्यप ने साधा हिंदुत्व पर निशाना, कहा- लव जिहाद और गौरक्षा की आड़ में छिपाते हैं गंदगी

हाल ही में राजस्थान के राजसमंद में लव जिहाद के नाम पर की गई एक मुस्लिम मजदूर की हत्या के विरोध में देश की जनता के बाद अब मशहूर हस्तियों ने भी बोलना शुरु कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने हिंदुत्व के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। राजसमंद वाली खबर का एक लिंक अपने ट्वीट में जोड़ते हुए अनुराग कश्यप ने लिखा “तो ऐसा ही होता है…. लव जिहाद, गौरक्षा, सभी वजहों की आड़ में हिंदुत्व अपनी गंदगी का छिपाता है।” अनुराग ने अपने ट्वीट में जिस खबर का लिंक लगाया है उसमें कहा गया है कि आरोपी ने अपने अवैध संबंध को छिपाने के लिए पश्चिम बंगाल के मजदूर अफराजोल की लव जिहाद का टैग देकर निर्मम हत्या कर दी।

अनुराग के इस ट्वीट पर एक्टर एजाज खान ने जवाब दिया है कि “बिलकुल सही कहा सर, ये हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुत्व के असली दुश्मन हैं। अब आप अपनी रक्षा करें क्योंकि ये आपको ट्रोल करेंगे। राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी दिखाने के लिए आपका सम्मान।” अनुराग के ट्वीट पर कई ट्विटर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। एक ने लिखा “अब मुक्काबाज की कोई बात नहीं कर रहा है तो ये मोदी जी की गलती नहीं है। भाई जी ये विषय काफी पुराना हो चुका है और आपको मीडिया का अटेंशन नहीं मिलेगा। जल्दी से पीएम को गाली देने वाला ट्वीट करो, मीडिया भी हाथों-हाथ लेगा और फोकल में फिल्म को पब्लिसिटी मिल जाएगी।”

So this is what happens.. love Jihad, Gau Raksha, every excuse hindutva offers is used to hide one’S own monstrosity https://t.co/5YeLQ5JVv0 — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 25, 2017

So true sir these people r real enemy’s of Hindu and Hidustaan and Hindutva now b careful they will troll u respect for showing responsibility towards nation love u guru — Ajaz Khan (@AjazkhanActor) December 25, 2017

अब “मुक्काबाज”की कोई बात नहीं कर रहा है तो ये मोदी जी की गलती नहीं है।

भाई @anuragkashyap72 जी ये Topic काफी पुराना हो चुका है Media Attention नहीं मिलेगी। जल्दी से प्रधानमंत्री को गाली देने वाला Twitt करिए। Media भी हाथों-हाथ लेगा और फोकट में Film को publicity भी मिल जाएगी। — Rajiv shukla (@Larashukla) December 25, 2017

एक ने लिखा “चिंता मत करो एके, अब राजनीति और कानून व्यवस्था अच्छे हाथों में है। लंबी और शांति से भरी सांस लो क्योंकि तुम हिंदुस्तान में हो।” एक ने लिखा “आपने अपने पहले ट्वीट में इसे हिंदू आतंकी बताया था, वो भी बिना मामले को जानें, इस जघन्य अपराध के पीछे यह उसकी अपनी निजी योजना थी, न कि इसके पीछे कोई संगठन था।”

don’t warry AK now these day politics & law and order in good hand.

take a long peaceful breath you are in Hindustan. — Gaurav Tripathi (@gauravTindia) December 25, 2017

You link it to hindu terrorist in your past twitt without knowing the matter. He was personal plan to do this heinous crime, not an organization behind him. — NiranjanKrChoudhary (@Niranjankrchy1) December 26, 2017

