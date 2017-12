पीएम मोदी के बयान पर फिल्म मेकर ने किया कड़ा ट्वीट, लोग बोले- इस पर केस होना चाहिए

मशहूर फिल्म मेकर राम सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राम सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर पीएम मोदी को मूर्ख और लोगों की हत्याएं करने वाला बताया है। राम सुब्रमण्यम एक जाने माने ऐड फिल्म मेकर भी हैं। राम सुब्रमण्यम ने पीएम मोदी पर निशाना उनके एक बयान को लेकर साधा है। ये फिल्म मेकर पीएम के बयान से इतना खफा हो गया कि पीएम मोदी पर हमला करने में मर्यादा भूलते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर बैठा। दरअसल हुआ ये कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो लोग भारत में बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को बैलगाड़ी से यात्रा करनी चाहिए। पीएम के इसी बयान पर राम सुब्रमण्यम भड़क गए हैं। इस फिल्म मेकर ने प्रधानमंत्री के बयान पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया।

Those opposing #BulletTrain project should travel on bullock carts, says PM Modi https://t.co/X6bO5bqiLp pic.twitter.com/RSfgUAziy5 — NDTV (@ndtv) December 3, 2017

राम सुब्रमण्यम ने लिखा- पीएम का ये बयान ठीक उसी तरह है जैसे कि मेरा विरोध करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। राम सुब्रमण्यम ने आगे लिखा आप एक मूर्ख हैं और नरसंहार करने वाले व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि आप इस देश को चलाने के लिए अयोग्य हैं। आप एक पीआर एजेंसी अच्छी तरह से चला सकते हैं ये देश नहीं।

This is the same as 'Those opposing me should go to Pakistan'. You are a fucking moron @narendramodi .. a mass murderer and moron. I think you are unfit to run this country… At best, you are capable of running a PR agency, not this nation. https://t.co/1ghIGBZXwA — Ram Subramanian (Voice Of Ram) (@VORdotcom) December 4, 2017

राम सुब्रमण्यम के इस ट्वीट पर लोग कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। लोग गृहमंत्री से मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म मेकर के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए।

Surely action should be taken against abusers & users of venomous language — Arun Gupta (@GuptaarunArun) December 5, 2017

Someone abusing his Prime Minister is unfit to hold any opinion. Before you classify abusing as FoE, let me hold you unfit to think. — That guy. (@droople) December 4, 2017

आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राम सुब्रमण्यम ने इस तरह से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इससे पहले भी वह पद्मावती विवाद पर अपनी बात रखते हुए ऐलान कर बैठे थे कि जो भी पीएम मोदी की तरफ जूता उछालेगा उसे मैं एक लाख रुपए दूंगा। उस वक्त इस फिल्म मेकर ने पद्मावती के कलाकारों पर जारी फतवों को लेकर अपनी भड़ास प्रधानमंत्री मोदी पर निकाली थी।

Not at all… I am offering 1 Lakh to anyone who throws a chappal/shoe at @narendramodi ji. Welcome to the new Indian culture. Foundation laid by @BJP4India https://t.co/gEh5nxUGq7 — Ram Subramanian (Voice Of Ram) (@VORdotcom) November 20, 2017

