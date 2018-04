हरियाणा में नमाज के बीच कुछ लोगों द्वारा ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने के मामले पर सख्त प्रतिक्रियाओं के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व पत्रकार और फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी ने इस घटना पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘नफरत फैलाने वालों के देश में स्वागत है…आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं भारतीय हूं। मैं हिंदू होने को लेकर भी शर्मिंदा हूं।’ इससे पहले आलमगीर रिजवी ने इस वाकये पर तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। उन्होंने ट्वीट किया था, ‘हेलो नरेंद्र मोदी जी! क्या यह आतंकवाद नहीं है? यदि आपकी आंखें और कान हैं तो इसे देखिए । इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में संघी आतंकवाद मौजूद है। मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने शांति बनाए रखी। यह लोकतंत्र नहीं है।’ रिजवी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार (20 अप्रैल) की है। आम आदमी पार्टी की नेता और चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया था। आप नेता ने लिखा था, ‘मैं सलाम करती हूं अपने सभी इन मुस्लिम भाइयों कोक जो चंद अराजक तत्वों के उकसाने पर भी शांत रहे। उनके मकसद को नाकाम कर दिया है। वे आपको भड़काने और दंगा कराने के लिए ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाते हुए आए थे। शर्म आती है इन गुंडों-मवालियों पर जो हिंदू धर्म की आड़ में यह सब कर रहे हैं।’

Welcome to the country of hate mongers … Today, I am ASHAMED that I am an INDIAN and I am also ashamed that I am HINDU .. https://t.co/i7ZZ3D2j0k

Hello @narendramodi ji

Is this not terrorism? If u have an eye & an ear then look this. Its very clear Sanghi Terrorism exists in India. Thanks to Muslim brother they remained calm nd silent. This is not democracy. @INCIndia @priyankac19 @HasibaAmin @divyaspandana @mdbaid pic.twitter.com/t39xFR7Jq3

— Alamgir Rizvi (@alamgirizvi) April 22, 2018