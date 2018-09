फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमामालिनी सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ट्रोल हो गईं हैं। इस बार उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार के दागी सुरेश कलमाड़ी की तारीफ करने के कारण आलोचना का शिकार होना पड़ा है। वैसे खबर लिखे जाने तक हेमामालिनी ने अपने इस ट्वीट पर अपनी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी है। दरअसल हेमामालिनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से 16 सितंबर को पुणे में गणेश चतुर्थी के भव्य आयोजन और उसकी परंपरा के बारे में ट्वीट किया था। लेकिन अपने इस ट्वीट में इस आयोजन को यादगार बनाने का श्रेय उन्होंने सुरेश कलमाड़ी और उसके परिवार को दिया।

Pune Ganesh festival- even after 30 yrs, I can

look back with fond memories of my long association. Pure nostalgia!

Totally appreciate the grand platform given by Mr Suresh Kalmadi & his team to the performing artistes from all over the country Wonderful arrangements

— Hema Malini (@dreamgirlhema) September 16, 2018