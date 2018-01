इरफान पठान को इरफान खान समझ दे दी बधाई, क्रिकेटर ने चुटकी लेते हुए कर दिया क्लीन बोल्ड

बॉलीवुड कलाकार इरफान खान को इस बार के बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया। मुंबई में शनिवार (20 जनवरी) को आयोजित भव्य समारोह में उन्हें यह अवॉर्ड मिला। इरफान खान को उनकी फिल्म ‘हिन्दी मीडियम’ में जबरदस्त अभिनय करने के लिए यह पुरस्कार मिला। इरफान खान की इस उपलब्धि पर फेमिना इंडिया मैगजीन ने उन्हें बधाई देनी चाही। मैगजीन ने ट्वीट किया, लेकिन इरफान खान की जगह क्रिकेटर इरफान पठान को ट्वीट में टैग कर दिया। इस पर फेमिना इंडिया की सोशल साइट पर खूब जग हंसाई हुई। लेकिन धोखे से बधाई के पात्र बने क्रिकेटर इरफान पठान ने ऐसा कमेंट किया कि लोगों का दिल जीत लिया। इरफान पठान ने अपने जवाब में लिखा- ”धन्यवाद और माफी चाहूंगा कि मैं यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सका, लेकिन आप मेरे घर अवॉर्ड भेज सकते हैं।” इरफान पठान के इस जवाब के बाद ट्विटर पर बैठे लोगों का दिन बन गया।

एक यूजर ने इरफान पठान के जवाब को ‘एपिक’ करार दिया। इसके अलावा भी लोगों की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। सुनील कुमार यादव नाम के यूजर ने इरफान पठान की फोटो शेयर करते हुए लिखा- ”आप से बोला था, देखिए बहुत जल्द अवॉर्ड भी मिल गया।” अमन ने क्रिकेट की भाषा में भावनाएं जाहिर करते हुए लिखा- ”यह फास्ट स्विंग करती हुई यॉर्कर है और इससे आपने क्लीन बोल्ड कर दिया, मिडिल स्टंप उखड़ कर मैदान के बाहर आ गया।” मनी ने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। अस्जादुल्लाह खान ने फिरकी लेते हुए लिखा- ”आपने कभी बताया नहीं कि आप एक्टिंग भी कर लेते हो।” हनीफ शेख ने लिखा- ”इस ट्वीट के लिए आपको अवॉर्ड बिल्कुल मिलना चाहिए।” कुछ यूजरों ने इसी बहाने टीम इंडिया में वापसी को लेकर उन पर तंज भी कसे।

Thank u n sorry I couldn’t make it but u can send the award to me at my home — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 21, 2018

बता दें कि इरफान पठान इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। टीम में वापसी के लिए वह प्रयासरत हैं। इरफान पठान की पहचान बतौर ऑलराउंडर है, लेकिन वह अपनी स्विंग गेंदबाजी के खासे लोकप्रिय है। इस बार के आईपीएल के लिए नीलामी 27-28 जनवरी को होगी, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ियों के संग इरफान पठान पर भी नजर होगी।

Epic — Shubham Dingar (@ShubhamDingar) January 21, 2018

Hahaha. @IrfanPathan .aap se bola tha na . Dekhiye bahut jald hi award hi mil gya cong…pic.twitter.com/Rkl8YwFSTx — Sunil Kumar Yadav⏺️ (@iamsunilyadav10) January 21, 2018

Fast In Swinging Yorker ….. and its a clean bowled. Middle Stump is out of the ground 🙂 🙂#IrfanPathan #India #Cricket — Aman (@Singlaaman002) January 21, 2018

Hahahaha You Should Definately Win a Award for this Tweet — HANIF SHAIKH (@itz_hanifshaikh) January 21, 2018

