रिपोर्टर ने पूछा सवाल, मंत्री ने कहा- आप बहुत खूबसूरत हैं, तीन बार यही बात दोहराई

तमिलनाडू के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सी. विजयभास्कर का विवादों से पुराना नाता रहा है। गुरुवार की रात उन्होंने एक महिला रिपोर्टर के साथ एक ऐसी हरकत कर दी, जिसके बाद वे फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। एक रिपोर्टर ने विजयभास्कर से सवाल किया था कि ऐसा क्या हुआ जो देर रात एआईएडीएमके ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है। रिपोर्टर के इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाए स्वास्थ्य मंत्री चलते-चलते उस पर कमेंट करने लगे। पहले विजयभास्कर ने रिपोर्टर से कहा, “तुम्हारे चश्में अच्छे हैं।”

रिपोर्टर ने जब बैठक को लेकर फिर से मंत्री से सवाल किया कि सर, बैठक में क्या फैसला लिया गया तो विजयभास्कर बोले, “तुम्हारे चश्में अच्छे लग रहे हैं।” रिपोर्टर ने अपना प्रोफेशन दिखाते हुए विजयभास्कर से कहा, “मैं ये चश्में रोज पहनती हूं। बैठक में क्या चर्चा हुई इस बारे में बताएं?” रिपोर्टर के इस सवाल पर विजयभास्कर बोले, “ओके, तुम आज खूबसूरत लग रही हो।” यही बात विजयभास्कर ने रिपोर्टर से तीन बार दोहराई। इसके बाद भी जब रिपोर्टर ने मंत्री से बैठक को लेकर सवाल किया तो आखिर में उन्होंने कहा कि इस पर वरिष्ठ नेता जवाब देंगे। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। इसके बाद विजयभास्कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए।

Shocker from Tamil Nadu; TN Health Minister crosses the Line; calls a female reporter beautiful ‘thrice’, remark caught on camera | More details by @Ahmedshabbir20 pic.twitter.com/F0MpTcTKCj

— TIMES NOW (@TimesNow) March 16, 2018