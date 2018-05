नीचा दिखाने वाले मर्दों को महिला पायलट ने दिया ऐसा जवाब कि वायरल हो गया ट्वीट

महिलाएं जब भी ऐसे करियर च्वॉइस चुनती हैं, जिनमें मर्दों का दबदबा रहा हो तो उन्हें अक्सर कमेंट्स सुनने पड़ते हैं। महिलाएं कई बार इन टिप्पणियों को तव्वजो नहीं देती, तो बार उलटकर वार करते हुए करारा जवाब देती हैं। हालांकि दुनिया के कई देशों में लोगों की सोच बदली है, लेकिन कुछ लोग अब भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। पॉयलट शॉरलेट ने ऐसे ही एक शोहदे पैसेंजर को सबक सिखाया। हालांकि इसके लिए वे गुस्सा नहीं हुईं, ना हीं वे हिंसक हुईं, और ना ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शॉरलेट ने प्रोफेशनलिज्म का परिचय देते हुए इन दो पैसेंजर को ऐसा जवाब दिया कि उसका ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हो गया।

अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था। शॉरलेट उस घटना के बारे में बताते हुए ट्वीट करती हैं, “एक शानदार क्रू के साथ प्लेन उड़ा रही थी, अच्छा दिन था, लेकिन समझ में नहीं आया कि इन दो पैसेंजर्स को कमेंट करना जरूरी क्यों था।” इनमें से एक ने कहा था, “मैं महिला ड्राइवरों के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा।” वहीं एक दूसरे पैसेंजर ने कहा, “क्या तुम पायलट हो, यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं चढ़ता ही नहीं।” शॉरलेट ने इन दोनों को दो जवाब दिया, उसे सुनकर ना सिर्फ इनके होश उड़ गये। बल्कि सोशल मीडिया पर शॉरलेट का जवाब भी छा गया। शॉरलेट ने कहा, “फैक्ट ये है कि 80 मिलियन पौंड का जेट उड़ा सकती हूं, लेकिन तुम नहीं।”

Had such a lovely day flying with an crew.

Baffled as to why 2 male pax felt that these comments were nescesarry.

‘I wont make any jokes about female drivers then’

‘Are you the pilot? If I’d know that I wouldnt have got on’

Fact is, I can fly an £80m jet, you can’t.

— Charlotte (@pilotcharlotte) May 20, 2018