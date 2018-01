राना अयूब बोलीं- यहां नौकरी नहीं है और आप रोज कासगंज बेच रहे हैं, लोगों ने कहा- तभी 15 साल से आप 2002 को बेच रही हैं

महिला पत्रकार और लेखिका राना अयूब सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही हैं। राना अयूब को देश में रोजगार के मुद्दे पर ट्वीट करने को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। राना अयूब गुजरात फाइल्स नाम की किताब को लेकर चर्चा में आई थीं। इस किताब में साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बारे में लिखा गया है। राना अयूब किताब लिखने से पहले से बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी पर हमलावर रही हैं। अयूब आए दिन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। फिलहार राना अयूब ने रोजगार के मुद्दे को यूपी के कासगंज हिंसा से जोड़कर एक ट्वीट किया है जिसके बाद उन्हें ट्रोल्स का शिकार बनना पड़ा है। दरअसल सोमवार की शाम राना अयूब ने एक ट्वीट किया। राना अयूब ने लिखा- मैं इस वक्त एनडीटीवी के कार्यक्रम में हूं, जहां बेरोजगारी की जमीनी हकीकत पर चर्चा हो रही है। हजारों पोस्ट ग्रेजुएट बरोजगारों ने चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाइ किया और वो भी उन्हें नहीं मिली। राना अयूब ने आगे लिखा – अब समझ में आया कि आखिर क्यों आप लोग रोज कासगंज बेच रहे हैं।

On ndtv india right now, a ground report on unemployment. Thousands of post grads applying for the job of a peon and that too unavailable. Now you know why you are sold Kasganj every day.

— Rana Ayyub (@RanaAyyub) January 29, 2018