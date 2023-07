ज्योति मौर्या मामले से डर के पति ने रुकवा दी पढ़ाई, थाने में शिकायत लेकर पहुंची महिला का वीडियो वायरल

पत्नी ने यह भी कहा है कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। मुझे पढ़ना है और पढ़ने में अब पुलिस मेरी मदद करे।

SDM ज्योति मौर्या (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

बरेली में तैनात SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद की पूरे देश में चर्चा हो रही है। हालांकि अब मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं लेकिन शादी के बाद पढ़ाई कर रहीं लड़कियों पर मुसीबत आ गई है। दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में तैयारी कर रही कई पत्नियों को पतियों ने वापस बुला लिया है। बिहार के बक्सर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। SDM ज्योति मौर्य की खबर से डरा पति बिहार के बक्सर में एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि SDM ज्योति मौर्य की घटना से डरकर पति ने उसे अब आगे पढ़ाने से इंकार कर दिया है। पति ने यह कहते हुए पढ़ाने से इंकार कर दिया है कि वह अब सक्षम नहीं है। पत्नी ने बताया कि वह BPSC की तैयारी कर रही है। शादी के बाद से पति पढ़ाई में मदद करते थे लेकिन अब वह इंकार कर रहे हैं। थाने में शिकायत लेकर पहुंची महिला अपनी शिकायत को लेकर महिला थाने पहुंच गई, शिकायत सुनकर पुलिस वाले भी असमंजस में पढ़ गये। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। इसमें पुलिस उसकी मदद करे। घटना बक्सर जिले के चौगाई की है। हालांकि पति का कहना कुछ और ही है। बिहार के बक्सर में पति ने पत्नी की पढ़ाई रुकवायी,बोला दूसरी ज्योति मौर्या बनने की ज़रूरत नहीं.!



यूपी में मौर्या पति -पत्नी विवाद के बाद ग़ज़ब का दहशत है देश के पतियों में …! pic.twitter.com/rt0Z7CW7Py — Mukesh singh (@Mukesh_Journo) July 5, 2023 पति पिंटू ने कहा कि वह पत्नी की पढ़ाई कराने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। वह पेट्रोल पंप पर काम करता है। पिंटू ने कहा कि मुझे 8 से 10 हजार सैलरी मिलती है, इसी से मैंने अपनी पत्नी को ग्रेजुएशन और PG करवाया। आगे भी पढ़ाई जारी थी, लेकिन अब आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मुझे डर है कि जो अलोक मौर्य के साथ हुआ, वही मेरे साथ भी ना जाए। Also Read इस वायरल वीडियो पर SDM ज्योति शर्मा को ट्रोल कर रहे लोग हालांकि पत्नी ने यह भी कहा है कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। मुझे पढ़ना है और पढ़ने में अब पुलिस मेरी मदद करे। पुलिस ने दोनों समझा कर वापस भेज दिया और पढ़ाई जारी रखने की बात कही है। पुलिस ने भी समझाते हुए कहा है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं।

पढ़ें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram