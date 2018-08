बाप ने बेटी के लिए बनाया CV, लिखे ऐसे शब्द कि घंटों में हो गया वायरल

इंग्लैंड की एक टीनएजर लड़की ने अपने पिता से अपना सीवी तैयार करने के लिए कहा। उसने अपनी बेटी के​ लिए सीवी तैयार कर दिया। लेकिन शायद वह अपनी बेटी की शिक्षा-दीक्षा और क्षमताओं का बखान करने में कुछ ज्यादा ही ईमानदार हो गया। अब ये दुर्दांत रेज्यूमे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

लॉरन ने अपने पिता से अपना सीवी लिखवाने के लिए खासी मशक्कत की थी। उसके पिता ने अपनी बेटी के गुणों का बखान साधारण हैडिंग लगाकर ही किया था। हैडिंग भी ऐसी ही थीं जैसे शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और स्किलस और गुण वगैरह। लेकिन इन कैटेगरी के भीतर उन्होंने अपनी बेटी के बारे में जो भी लिखा, उसे पढ़कर पूरा ट्विटर हंसी से सराबोर हो रहा है।

लॉरेन का ईमानदार सीवी (Source: Lauren Guest/ Twitter) लॉरेन का ईमानदार सीवी (Source: Lauren Guest/ Twitter)

उन्होंने लिखा कि बेटी दो विषयों में फेल है। आगे उन्होंने बेटी के कार्य अनुभव के बारे में लिखा कि वह फेसबुक चला लेती है और किसी की नहीं सुनती है।” जैसे इतना लिखना ही काफी नहीं था। उन्होंने लिखा कि वह सिर्फ 16 साल की है। वह किसी भी बात की परवाह न करने वाली लापरवाह लड़की है। वह आलसी है। ध्यान न देने वाली, लापरवाह और बुरा व्यवहार करने वाली लड़की है। ये बातें उन्होंने स्किलस और क्वालिटी हैडिंग के तहत लिखी हैं।

अब लॉरेन ने भी इस सीवी को ट्​विटर पर साझा किया है।

ट्वीपल ने लिखा कि सीवी सोने जैसी है और उनके पिता ‘फादर आॅफ द ईयर’ हैं। वहीं कुछ अन्य लोगों ने कहा कि लॉरेन को अपने पिता को भी इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। वहीं कुछ ने लिखा कि शायद इतने ईमानदार सीवी के बाद लॉरेन का नौकरी पाने का चांस धूमिल न हो जाए।

— Nyka Remuska (@Nyka_Remuska) August 22, 2018

If you can’t do it by yourself… then don’t cry… — Luana (@luanasoyyo) August 22, 2018

FATHER OF THE YEAR!! — Mantra (@mantra486) August 22, 2018

By posting this on Twitter you are actually confirming your dad was quite accurate. Funny and sad at the same time. — Falco X (@Falco_X) August 23, 2018

IM SCREAMING — Ashleigh Boyd (@ashleigh_annie) August 20, 2018

I’d honestly hire her immediately for being brave and confident to share this here! In all seriousness ! — Omar Almethen (@OmarAlmethen) August 22, 2018

आपका इस सीवी के बारे में क्या विचार है? कॉमेंटस में जरूर साझा करें।

