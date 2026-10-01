Father and daughter viral video: थाली में रोटी-सब्जी, दाल-चावल देखकर छोटे बच्चे नाक सिकोड़ते हैं लेकिन पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स या पैकेज्ड स्नैक्स का नाम सुनते ही छोटे बच्चों के चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाती है। स्वादिष्ट और आकर्षक दिखने वाले ये पदार्थ बच्चों को पसंद तो आते हैं, लेकिन इनका बार-बार सेवन करने से उनके आहार में पोषण का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए बच्चों को जंक फूड कितना और कितनी बार देना चाहिए, साथ ही उनके आहार में कौन से पौष्टिक पदार्थ होने चाहिए, इस पर माता-पिता का ध्यान देना जरूरी होता है।

कई बार बार-बार कहने पर भी छोटे बच्चे जंक फूड खाने की जिद नहीं छोड़ते। इसलिए फिर कुछ हेल्दी फूड्स को जंक फूड जैसा बनाकर उन्हें खिलाना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ जुगाड़ एक पिता ने किया हुआ दिख रहा है। अर्चना सिंह नाम की इंस्टाग्राम यूजर द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बेटी को ‘जंक फूड’ खाने से रोकने के लिए पिता ने एक मजेदार प्रयोग किया है।

इस प्रयोग में उन्होंने बेटी के पेट में ‘कीड़े’ (worms) हैं या नहीं यह जांचने के लिए ‘स्कैन’ करने का नाटक किया था। बेटी के पापा लैपटॉप से जुड़े ‘माउस’ (mouse) को अस्थायी रूप से ‘अल्ट्रासाउंड डिवाइस’ के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बेटी के पेट पर घुमाते हुए दिखते हैं और उसका प्रतिबिंब लैपटॉप की स्क्रीन पर बेटी के पेट में कीड़े (worms) होने का एक फर्जी दृश्य (डेमोन्स्ट्रेशन) दिखाया जाता है। यह देखकर पापा की बेटी डर गई और रोने लगी; उसके बाद उसने अपनी मां को गले लगा लिया। आगे उसने दृढ़ता से कहा कि वह कभी भी ‘जंक फूड’ नहीं खाएगी।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो @archanasingh085 नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। साथ ही “पिता द्वारा किए गए एक फर्जी अल्ट्रासाउंड प्रयोग के कारण बेटी की ‘जंक फूड’ खाने की आदत एक झटके में छूट गई”; ऐसा कैप्शन वीडियो को दिया गया है लेकिन, वीडियो पर यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी।

‘अब वह जीवन भर नहीं भूलेगी’

कई लोगों ने कहा ‘क्या होशियार पापा है! मैं भी अपने भांजे-भतीजे के साथ यह करके देखूंगा’, ‘अब वह जीवन भर नहीं भूलेगी’, ‘एक छोटी सी क्रिया से जंक फूड के बहुत पैसे बच गए’, ‘बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता है’, तो वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि, ‘गलत खान-पान की आदत छुड़ाने के लिए बच्चे को डराना क्या सही तरीका है?’ ‘प्रैंक’ (मजाक) से बच्चे को क्या सबक मिलेगा? फिर बच्चे झूठ बोलने लगे या दूसरों को धोखा देने लगे तो हमें आश्चर्य होता है फिर सवाल उठता है कि उन्होंने यह कहां से सीखा।

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