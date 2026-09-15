मेरे पिता के कारण मैं अपनी जिंदगी की परेशानियां भूल जाती हैं… सोशल मीडिया पर निवेदिता नामक एक युवती ने सोशल मीडिया पर अपने पिता की कहानी शेयर की है। निवेदिता का कहना है कि वह अपने घर 6 महीने बाद लौटीं और जब उन्होंने अंदर देखा तो दंग रह गईं। पिता ने 6 महीने लगातार मेहनत की ताकि जब उनकी बेटी घर लौटें तो अच्छा महसूस कर सकें औऱ सुकून में रह सकें। चलिए बताते हैं कि ऐसा उनके पिता ने क्या किया।

निवेदिता तिवारी ने लगभग छह महीने बाद घर लौटने की एक झलक शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि जब वे घर लौंटी तो उनका घर फूलों से भरा हुआ था। उनका कहना है कि इस साल बारिश कम हुई थी इसके बावजूद उनका बगीचा पौधों और खुशबू वालों फूलों से भरा हुआ था। उन्होंने बगीचे की देखभाल करने और उसे खिलाने-महकाने का श्रेय अपने पिता को दिया। उनकी पोस्ट में उनके पिता के बगीचे और उससे जुड़ी भावुक यादों की झलक देखने को मिलीं। इस पिता की कहानी की एक्स प्लेटफॉर्म पर काफी पसंद किया जा रहा है।

एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में तिवारी ने बताया कि जब वह लगभग छह महीने बाद घर लौटीं, तो उन्होंने बगीचे को फूलों से भरा हुआ पाया। उन्होंने आगे कहा कि भले ही इस साल बारिश कम हुई थी, लेकिन उनके पिता का बगीचा हमेशा की तरह ही खूब फला-फूला। तिवारी ने अपने पिता की पौधों की देखभाल और उन्हें पालने-पोसने की खूबी के बारे में भी बताया।

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निवेदिता ने आगे जिक्र किया कि पिता ने उनके नए घर के एक कोने में खास उनके के लिए ‘रात-की-रानी’ का पौधा लगाया था। रात में जब घर में सन्नाटा छा जाता है और हल्की हवा चलती है, तो उस पौधे के छोटे-छोटे फूलों की खुशबू उन तक पहुंचती है, जिससे उन्हें कुछ पल के लिए शांति का एहसास होता है।

तिवारी के अनुसार, भले ही ऐसे पल बहुत कम समय के लिए हों, लेकिन मन ज़िंदगी की परेशानियों को भूलकर यादों को संजोने लगता है। मैं इन सुकून के बीच अपनी जिंदगी की परेशानियों को भूल जाती हूं, ये मेरे पिता की वजह से हैं। आपको यह खबर कैसी लगी, आपको अपने पिता की ऐसी कोई याद आई होगी।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…