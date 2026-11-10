दिल्ली के नरेला में एक हादसे ने घर का चिराग छीन लिया, पटाखा जलाते समय बच्चा के हाथ में अनार फट गया जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर गए मगर बच्चे को बचाया नहीं जा सका। हादसे से परिवार के लोग गमगीन है वहीं पिता की तबीयत खराब हो गई है। पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जब 10 साल के मासूम का शव घर पहुंचा तो उनका बुरा हाल हो गया। वे दहाड़ मारकर रोने लगे, उन्हें रोते हुए देखकर लोगों का कलेजा फट गया, वहां मौजूद लोग भी रोने लगे और पिता को संभालने लगे।

इस दर्दनाक मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे न्यूज 24 सहति कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें हर तरफ चीख-पुकार मची है। पुलिस के मुताबिक, 10 लाख अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था तभी यह घटना हो गई। पुलिस ने आगे बताया कि यह घटना रविवार को दिवाली पर रात करीब 9.45 बजे हुई, जब वह अपने घर के सामने हाथ से ‘अनार’ जला रहा था। घटना के एक कथित वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा अपने हाथ में ‘अनार’ पकड़े हुए है और अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है और इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि बच्चा पीछे की ओर गिर जाता है।

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परिवार का दावा- अस्पताल ने बचाने की कोशिश नहीं की

पुलिस ने यह भी बताया कि ‘अनार’ में विस्फोट से उसके सीने में चोटें आईं, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल ने दावा किया है कि उसे मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि परिवार का दावा है कि उसकी सांसे तब तक चल रही थी और अस्पताल ने उसे बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। पुलिस को रात करीब 10.50 बजे अस्पताल से सूचना मिली कि पटाखे फोड़ने संबंधी घटना में झुलसे बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

लड़के के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि अस्पताल ले जाने के बावजूद उसे बचाने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने आगे कहा, ”वह मेरा छोटा भाई था। वह ‘अनार’ जला रहा था जब यह घटना हुई। हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कर्मचारियों ने उसे बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरे पिता की तबीयत भी बिगड़ने लगी।”

‘मेरे भाई को बचाया जा सकता था’

उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि परिवार को लड़के का शव ले जाने की अनुमति नहीं दी गई और पुलिस उसे अज्ञात स्थान पर ले गई। भाई ने आरोप लगाया, ”मेरे भाई को बचाया जा सकता था। मुझे पता है कि तबतक उसकी सांसें चल रही थी। उन्होंने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया।”

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

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