उत्तर प्रदेश के कानपुर से सटे फतेहपुर जिले के मलवां कस्बे में सोमवार शाम को एक घर में गैस सिलेंडर फटने से एक दो मंजिला मकान भरभराक गिर गया। मकान गिरने से मलबे में दबकर एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। दर्दनाक मंजर का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मलवां कस्बे में फल और सब्जी विक्रेता सुरेश गुप्ता के घर में शाम करीब पांच बजे गैस के सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने आगे बताया कि धमाका इतना भीषण था कि गुप्ता का दो मंजिला मकान ढह गया और परिवार के सदस्य मलबे के नीचे दब गए।

दोस्तों से छिपकर डिलीवरी पार्टनर का काम करता था बेंगलुरु का शख्स, अब मशहूर Seafood Joint का है मालिक- कहानी वायरल

मांगलिक ने बताया कि धमाके से आसपास के कई घरों में भी दरारें आ गईं। अधिकारी ने बताया कि सात घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनमें से तीन साल के एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

उन्होंने यह भी बताया कि मृतकों की तत्काल पहचान नहीं हो सकी है। मांगलिक ने बताया कि इस घटना में चार अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। ‘टेंशन मत लीजिए हम सेवा में लगे हैं’, दिल्ली मेट्रो में खोए बच्चे को CISF जवान ने ऐसे परिवार से मिलाया- रो पड़ीं मां

यह भी पढ़ें- कौन हैं पुलिस कॉन्स्टेबल वेलमुरुगन? कर्तव्य के लिए 40 KM कार की छत पर लटककर पकड़े 3 तस्कर- बहादुरी की हो रही चर्चा

तमिलनाडु पुलिस द्वारा शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में कॉन्स्टेबल एम. वेलमुरुगन को कोयंबटूर में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए तेज़ रफ़्तार कार की छत से 40 किलोमीटर तक लटके हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी बहादुरी के लिए उन्हें तुरंत प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…