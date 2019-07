लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अबदुल्ला पर निशाना साधा है। इस वीडियो में फारूक अबदुल्ला बॉलीवुड गाने पर डांस करते दिख रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करते हुए मधु किश्वर ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस वीडियो पर ट्विटर यूजर्स भी फारूक अबदुल्ला पर आपत्तिजनक कमेंट्स कर रहे हैं। सिर्फ फारूक ही नहीं उनके बेटे उमर अबदुल्ला को भी इस वीडियो पर ट्रोल किया जा रहा है।

फारूक अबदुल्ला का वीडियो शेयर करते हुए मधु किश्वर ने लिखा- फारूक साहेब, आपके शासन काल में कश्मीर के सारे सिनेमाघर बंद कर दिये गए। आप जिस तरह से नाच गा रहे हैं उस तरह तो छोड़िए जवान लड़के लड़की तो पार्क में एक साथ घूम भी नहीं सकते। खुद के लिए दुबई लंदन की अय्य़ाशी और कश्मीर के लोगों के लिए बुर्के और हिजाब में लिपटी जिंदगी!!!

दरअसल जो वीडियो मधु किश्वर ने ट्वीट किया है उसमें फारूक अबदुल्ला बॉलीवुड सॉन्ग ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर’ पे डांस करते दिख रहे हैं। देखने में ये वीडियो किसी पार्टी का लग रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि फारूक अबदुल्ला बेहद मस्ती में नाच रहे हैं। उनके साथ कोई महिला भी डांस कर रही है। ये वीडियो कब और कहां का है इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। जनसत्ता ऑनलाइन इस वीडियो के प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।

वीडियो पर ट्विटर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अबदुल्ला को ट्रोल कर रहे हैं। फारूक अबदुल्ला के लिए जिस तरह से बहुत से लोग अपमानजनक कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें हम यहां दिखा भी नहीं सकते। हालांकि बहुत से यूजर्स ने लिखा कि, ‘इन लोगों ने कश्मीर की दशा बेहद बदतर कर दी है। खुद तो मौज मस्ती करते हैं और कश्मीरियों को घुट-घट कर जीने के लिए मजबूर कर रखा है।’ कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो नाचने को इस्लाम में हराम बताते हुए लिख रहे हैं कि फारूक अबदुल्ला का जन्नत जाना कैंसिल हो गया अब।

देखें वीडियो और पढ़ें कमेंट्स:

Farooq saheb, in Kashmir under your regime even cinema halls were shut down. Young men &women were barred from walking together even in parks, leave alone sing & dance like this.Khud ke liye Dubai, London ki ayyashi.But burka & hijaab ridden life for people in Kashmir!!! pic.twitter.com/LhW9K7j6M5

