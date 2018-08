VIDEO: किसानों ने लिया kiki चैलेंज, खेतों में बैल के साथ किया डांस

दुनिया भर में इस वक्त kiki चैलेंज को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ गया है। लेकिन कई राज्यों की पुलिस ने लोगों को यह चैलेंज ना लेने की चेतावनी दी है। पुलिस लोगों को समझाने में लगी है कि चलती कार से उतरकर डांस करना और फिर कार में बैठ जाना उनके के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस बीच तेलंगाना से भी kiki चैलेंज का एक वीडियो सामने आया है। इस बार यह चैलेंज लिया है किसानों ने। किसानों ने यह kiki चैलेंज खेत में हल चलाते वक्त पूरा किया। किसानों के kiki चैलेंज पूरा करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि दो किसान खेतों में बैलों के साथ हल चला रहे होते हैं। अचानक दोनों हल छोड़कर खेतों में डांस करने लगते हैं। इस दौरान खेतों की गीली मिट्टी में उनके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं।

देसी स्टाइल में kiki चैलेंज पूरा करने का यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट (myvillageshow) से शेयर किया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने इसपर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। अभिनेता विवेक आनंद ओबरॉय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ‘सिर्फ इसी kiki चैलेंज को भी मान्यता देता हूं। देसी स्टाइल और पूरी तरह से सुरक्षित! मेरा भारत महान।’ कई लोगों ने दोनों किसानों की तारीफ करते हुए प्रतिक्रिया दी है कि ‘यह बहुत अच्छा है। इसी उत्साह के साथ लगे रहिए।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘यह बहुत फनी है। बहुत अच्छे।’

A post shared by My Village Show (@myvillageshow) on Jul 31, 2018 at 11:48pm PDT

The only #kikichallenge that I approve of! Desi style and completely safe! Mera Bharat Mahaan! #InMyFeelingsChallenge #DesiKiki #Kiki #KiKiHardlyAChallenge pic.twitter.com/HiTXl5bucR

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) August 3, 2018