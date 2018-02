पापोन पर बोलीं फराह खान- मेरी बेटी होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पहलाज निहलानी भी बरसे

सिंगिंग रिएलिटी शो ‘द वॉइस इंडिया किड्स’ के जज बॉलीवुड सिंगर पापोन पर शो में आई बच्ची को गलत तरीके से किस करने का आरोप लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक महीला वकील ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। इस मामले में बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत फराह खान ने अपनी बात ऱकते हुए कहा है कि अगर कोई मेरी बेटी को इस तरह से किस करता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का कहना है कि ये जिम्मेदारी चैनल की भी बनती है कि बच्चों के पास किस तरह के लोग जा रहे हैं उसका ध्यान रखा जाए। बता दें कि टीवी पर दिखाए जाने वाले रिएलिटी शो ‘द वॉइस इंडिया किड्स’ के होली स्पेशल एपिसोड की शूटिंग के बाद पापोन शो के बच्चों के साथ वैनिटी वैन में बैठकर मौज-मस्ती कर रहे थे। उनके फेसबुक पेज पर इसका लाइव वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पापोन बच्चों के साथ होली के जश्न में नाचते-गाते दिख रहे हैं। वीडियो के आखिर में शो की एक बच्ची को पापोन गलत तरीके से किस करते हैं, जिसके तुरंत बाद वह टीम को फेसबुक लाइव बंद करने का आदेश देते हैं।

इस वीडियो के सोशल मीडिया में आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। जहां सिंगर पापोन के खिलाफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड राइट में शिकायत दर्ज हुई है वहीं लोग इस वीडियो पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। फराह खान ने कहा है कि मैंने वीडियो देखा और मुझे वह देखकर अच्छा नहीं लगा। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। फराह ने कहा कि मुझे पता है कि पापोन इस तरह के इंसान नहीं है लेकिन उस वीडियो को देखकर मैं असहज हो गई हूं।

I know #Papon he is good guy. But there is no doubt that when I saw the video it made me feel uncomfortable. I think he didn't mean to do it but if it was my daughter I would not like it. I think people should not touch other people's children, just to show affection: Farah Khan pic.twitter.com/dKGzPWRrpC

