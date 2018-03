अभिनेता आर. माधवन इन दिनों बॉलीवुड से थोड़े दूर नजर आ रहे हैं। साल 2016 में आई फिल्म साला खडूस के बाद वे किसी भी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। वहीं माधवन ट्विटर पर भी काफी सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने अपने अकाउंट पर एक न्यूज पोस्ट की जिसे पढ़कर यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप बीजेपी के समर्थक हो। माधवन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो न्यूज पोस्ट की है उसमें बताया गया है कि मोदी के खिलाफ लिखने वाले 68 पत्रकारों, लेखकों और नौकरशाहों को कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा प्रति माह ढाई लाख रुपए दिया जाता है। माधवन के इस ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

इतना ही नहीं यूजर्स माधवन को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं और जिस वेबसाइट पोस्टकार्ड का उन्होंने लिंक डाला है उसे फर्जी बता रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, “क्या आप बीजेपी के समर्थक हैं?” एक ने लिखा, “यह बीजेपी आईटी सेल का हिस्सा है।” एक ने लिखा, “हे मैडी, पोस्टकार्ड न्यूज बीजेपी आईटी सेल द्वारा चलाया जाता है, जिसे देखकर आपको समझना चाहिए कि वे कितने चालाक हैं।” एक ने लिखा, “इस तरह की फर्जी खबरें फैलाना बंद करो। इस तरह की खबरें शेयर करने से पहले तथ्यों की जांच करें।”

Hi Maddy. Just fyi l, postcard new sis run by BJP it call. Which u can understand how manipulative they r .

