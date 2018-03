बॉलीवुड जगत की हस्तियों को सोशल मीडिया पर शादी के प्रस्‍ताव मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रस्‍ताव अभिनेत्री तापसी पन्‍नू को मिला है जिसे उन्‍होंने ‘बेस्‍ट प्रपोजल एवर’ बताया है। दरअसल एक फैन ने उन्‍हें ई-मेल कर शादी का प्रस्‍ताव दिया। तापसी ने इसका स्‍क्रीनशॉट भी ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें फैन ने लिखा, ”हैलो, तापसी पन्‍नू। मैं आपसे प्‍यार करता हूं। क्‍या मुझसे मेरी पूरी जिंदगी के लिए शादी करेंगी? मैं वर्जिन हूं, शराब नहीं पीता, शाकाहारी इंसान हूं। मैं लाई-डिटेक्‍टर टेस्‍ट, नार्को-टेस्‍ट और ब्रेन मैपिंग टेस्‍ट के लिए हमेशा तैयार हूं।” तापसी ने फोटो के संग लिखा है, ”बस अब लाइफ में और क्‍या चाहिए।”

तापसी पन्नू के इस ट्वीट के बाद कई अन्य यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “इस बंदे से शादी करने का कोई मतलब नहीं है सारी जिंदगी आपको पकाएगा। मैं इसके विपरीत हूं। मैं पसंद आ जाऊं तो लाइक कर देना ऑनलाइन शादी होगी।”

एक ने लिखा, “क्या लड़का है।” एक ने लिखा, “तो फिर वेन्यू शेयर कर लो मैडम, कॉमनमैन और सेलिब्रिटी का गठबंधन हमें भी देखना है।” एक ने लिखा, “आप इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती वरना बाकियों का दिल टूट जाएगा।”

You can't accept this types of proposal…warna sabka dil break ho jayega…

— Govind Agrawal (@GovindA0800) March 21, 2018