फैन ने पूछा आईपीएल खेलने देरी से क्यों आ रहे हो, क्रिकेटर फिंच ने दिया ऐसा जवाब कि लोग देने लगे बधाई

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2018 की शुरुआत 7 अप्रैल से होने जा रही है। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाड़ी ऑरोन फिंच मैच खेलने देरी से आने वाले हैं। इसी को लेकर ऑरोन फिंच के एक प्रशंसक ने उनसे पूछा कि आप देरी से क्यों आ रहे हो तो फिंच ने ऐसा जवाब दिया कि सभी उन्हें शुभकामनाएं देने लगे। ट्विटर यूजर ने ऑरोन फिंच से पूछा “वीरेंद्र सहवाग से सुना कि आप आईपीएल के कुछ मैचों को खेलने के लिए आप उपस्थित नहीं रहेंगे। क्या वजह है जिसके कारण आप देरी से शामिल होने वाले हो?”

अपने प्रशंसक की उत्सुकता देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऑरोन फिंच ने जवाब देते हुए ट्वीट किया “मैं शादी करने जा रहा हूं।” इस खबर को सुनने के बाद ट्विटर यूजर्स ऑरोन फिंच को नई जिंदगी में कदम रखने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऑरोन फिंच के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा “आपको विवाहित जीवन के लिए ढेरो शुभकामनाएं फिंच और आशा करते हैं कि आपका यह आईपीएल सीजन अच्छा रहे। मुझे यकीन है कि आपका भारतीय हनीमून आपके लिए यादगार रहेगा।”

@AaronFinch5 just heard from sehwag u wont be available for couple of matches for the ipl .. whats the reason that u will be joining late?? — Manav Suri (@manav1990) March 14, 2018

Wish you a happy married life Finchy and hope you have a great IPL season. I’m sure your Indian honeymoon would be one to remember — PRASHANT KESHWAIN(@pkeshwain) March 15, 2018

एक ने लिखा “नई इनिंग के लिए आपको बधाई हो सर।” एक ने लिखा “ऑल द बेस्ट, आशा करते हैं कि आपकी पार्टनरशिप हमेशा मजबूत रहे।” इसी तरह कई लोगों ने अपने-अपने तरीके से ऑरोन फिंच को शादी के लिए बधाइयां दी। आपको बता दें कि 31 वर्षीय खिलाड़ी फिंच 7 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 8 अप्रैल को उनकी टीम किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबल दिल्ली डेयरडेविल्स से होगा लेकिन वे यह मैच नहीं खेल पाएंगे। अपने एक इंटरव्यू में फिंच ने कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि मैच की शुरुआत 7 अप्रैल से होगी क्योंकि उन्हें जानकारी थी कि आईपीएल की शुरुआत 15 अप्रैल से होगी।

Congrats sir for your new innings where your cricket filed is life. — anshuman (@anshuma10925483) March 15, 2018

All the best, hope you have the strongest partnership ever.. — RudreshNr15 (@rudreshnr15) March 15, 2018

