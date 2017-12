शनिवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित केरी सेक्टर में मेजर प्रफुल्ल के शहीद होने के बाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के शहीद मेजर प्रफुल्ल का बताया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है कि कैसे घायल होने के बाद भी मेजर प्रफुल्ल अपने जवानों को दुश्मनों को जवाब देने के साथ ही कंपनी को भी सुरक्षित निकलने के आदेश दे रहे हैं। वायरल वीडियो के अनुसार मेजर प्रफुल्ल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी जवान घायल हुए हैं पहले उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। मेजर प्रफुल्ल की टीम उन्हें आराम करने और शांत रहने को कह रही है लेकिन इसके बाद भी वह बराबर जवानों को सिंगल शूट फायर करने का आदेश दे रहे हैं। वीडियो के अंत में मेजर प्रफुल्ल अपने जवानों से कह रहे हैं कि जैसे ही हेलीकॉप्टर उन्हें लोकेट करने आए तो वह आग जला दें ताकि उनका पता चल सके।

आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो में दिख रहे सैनिक मेजर प्रफुल्ल नहीं हैं। ये वायरल वीडियो काफी पुराना है जबकि मेजर प्रफुल्ल शनिवार को शहीद हुए हैं। यूट्यूब पर 7 साल पहले ये वीडियो अपलोड हुआ था। इसी साल जनवरी में सीआरपीएफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो ट्वीट किया गया था। ट्वीट में बताया गया था कि वीडियो 8 जून 2009 का है।

Exemplary leadership in adversity, leading & guiding fellow troops in the heart of Bastar by Asst Comdt Satwant Singh, 85Bn CRPF on 8Jun2009 pic.twitter.com/XdccphMlx6 — CRPF (@crpfindia) January 17, 2017

दरअसल हुआ ये कि पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो ट्वीट किया। वीके सिंह ने लिखा- “Young Officers are the strength of Indian army as they lead from front. भारतीय सेना की जाँबाज़ी की अग्रिम पंक्ति हैं हमारे युवा अधिकारी।#JaiHind“

जनरल वीके सिंह का फएसबुक पोस्ट। जनरल वीके सिंह का फएसबुक पोस्ट।

वीके सिंह ने अपने पोस्ट में कहीं ये नहीं लिखआ कि वीडियो में दिख रहे सैनिक का क्या नाम है। फिर भी लोगों ने इस वीडियो को मेजर प्रफुल्ल का समझ लिया और शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो मेजर प्रफुल्ल के नाम से वायरल होने लगा।

