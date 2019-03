भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने देश के लिए जान जोखिम में डालकर दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया। उनके इस काम से उनकी शोहरत और बढ़ गई लेकिन उनकी इस प्रख्याति को शरारती तत्व गलत इस्तेमाल में लाना चाहते हैं और इसके लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, सरकार ने हाल ही में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के नाम पर ट्विटर अकाउंट की पुष्टि की है। इतना ही नहीं फेक अकाउंट होने के साथ-साथ ही इस ट्विटर हैंडल से देश विरोधी बातें की गई हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की तारीफ के कसीदे पढ़े गए हैं। ट्विटर पर कई यूजर ने लिखा है कि अभी अभिनंदन के नाम से कई फर्जी ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। हालांकि दो ट्विटर हैंडल को संज्ञान में आने बाद उन्हें हटा दिया गया है।

इसमें से एक फर्जी ट्विटर हैंडल बनाने वाले शख्स को आजमगढ़ का बताया जा रहा है। एक युवक ने यूपी पुलिस को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अवकुश सिंह नामक इस युवक ने बातया किहाल ही में अभिनंदन के नाम पर ये फर्जी ट्विटर एकाउंट बनाया गया है। काफी कम समय में ही इसके 14 सौ फॉलोवर हो गए हैं।

Government sources confirm that this is a fake Twitter account #AbhinandanVarthaman pic.twitter.com/4mxahDz7Gn

— ANI (@ANI) March 3, 2019