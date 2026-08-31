Nepal Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता… खासकर जब कोई त्रादसी या घटना होती है तो इससे जुड़े कई ऐसे वीडियो हमारे सामने आते हैं जो असल में उस हादसे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों नेपाल बाढ़ के बाद से देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसा भावुक करने वाले वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनका नेपाल जल प्रलय से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक वीडियो में एक बच्चा अपनी बहन को पीठ पर लेकर पैदल चल रहा है… सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि यह वीडियो नेपाल बाढ़ का है, बच्चा रो रहा है और अपने माता-पिता को खोज रहा है।

यह भी कहा गया किया गया कि बच्चा 50 घंटे तक जंगल में भटकता रहा। हालांकि फैक्ट चेक में यह दावा गलत निकला है, चलिए इस वीडियो की पूरी सच्चाई के बारे में आपको बताते हैं।

असल में नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा लड़का दूसरे बच्चे को अपनी पीठ पर उठाए हुए है। इस भावुक वीडियो को बड़े पैमाने पर यह कहते हुए शेयर किया गया कि इसमें बच्चा बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपने माता-पिता को ढूंढ रहा है लेकिन इस वायरल कहानी गलत है। इस वीडियो का नेपाल की बाढ़ से कोई लेना-देना नहीं है। यह फुटेज असल में उत्तरी वियतनाम के एक दूर-दराज पहाड़ी इलाके जियांग का है। इसमें एक पहाड़ी गांव में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

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इस वीडियो को नेपाल में अगस्त 2026 में आई बाढ़ से जोड़ते हुए, नाटकीय कैप्शन के साथ बड़े पैमाने पर शेयर किया गया। इस फुटेज को एक “छोटे बच्चे” के रूप में दिखाया जो अपनी छोटी बहन को उठाए हुए अपने माता-पिता को ढूंढ रहा था। कुछ पोस्ट्स में इस सीन की तुलना ‘ग्रेव ऑफ़ द फायरफ्लाइज़’ (Grave of the Fireflies) से की गई; यह एक जापानी एनिमेटेड फ़िल्म है जो युद्ध में फंसे बच्चों की दर्दनाक स्थिति को दिखाने के लिए जानी जाती है।

इसके अलावा कई जगह इसे बाढ़ से प्रभावित नेपाल का एक वायरल वीडियो बताया गया और दावा किया गया कि लड़का अपनी छोटी बहन को साथ लिए अपने लापता माता-पिता को ढूंढ रहा था। इस फुटेज को मनीषा कोइराला और सौरव दास की इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर देखा गया।

दरअसल, यह ओरिजिनल फ़ुटेज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर थिएन डुयेन ने बनाया और पोस्ट किया था। ‘द स्टेट्समैन’ से खास बातचीत में क्रिएटर ने कन्फर्म किया कि यह वीडियो वियतनाम के हा जियांग में शूट किया गया था। यह जगह अपने ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और ग्रामीण समुदायों के लिए जानी जाती है, जिनमें दूर-दराज के गांवों में रहने वाले जातीय अल्पसंख्यक समूह भी शामिल हैं।

वीडियो को लेकर गलत दावा कैसे फैला?

ऐसा लगता है कि असली फ़ुटेज को उसके असल संदर्भ से हटाकर, तीसरे पक्ष के अकाउंट्स ने बार-बार रीपोस्ट किया। जैसे-जैसे यह सोशल मीडिया पर फैला, इसके कैप्शन बदलते गए। बच्चों की कहानी को एक दुखद आपदा से जोड़ दिया गया और वीडियो को नेपाल में बाढ़ के संकट की एक भावुक झलक के तौर पर पेश किया गया। फिर कई आउटलेट्स ने उस वर्शन को उठाया और पब्लिश किया, जिससे यह झूठा दावा और मज़बूत हो गया। इस तरह की गलत जानकारी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के समय अक्सर देखने को मिलती है।

जब बाढ़, भूकंप या दूसरी आपदाएं आती हैं तो दूर-दराज़ के इलाकों के भावुक वीडियो तेज़ी से वायरल हो सकते हैं। एक बार जब असली सोर्स या जगह की जानकारी हटा दी जाती है, तो दर्शकों के पास यह जानने का कोई ज़रिया नहीं बचता कि फ़ुटेज असल में कहां से आया है। बच्चे, बर्बाद हुए इलाके और ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करते लोगों के दृश्य इस तरह के गलत कैप्शन का शिकार आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से किसी आपदा की कहानी में फिट किया जा सकता है।

यह भी गौर करने वाली बात है कि कैसे कुछ खास तरह के चेहरे-मोहरे को नेपाली होने से जोड़ने की पुरानी आदत, लाइक्स और लोकप्रियता पाने के लिए कितनी तेज़ी से एक पक्के नतीजे में बदल सकती है।

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