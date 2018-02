फेसबुक पर डाल दिए दूसरे धर्म में शादी करने वालों के नाम-पते, अपील की- इनके पतियों को मार डालो

लव जिहाद और ऑनर किलिंग के नाम पर होने वाली हत्याओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया को जरिया बनाकर ऐसे अपराधों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले फेसबुक पर ‘हिंदुत्व वार्ता’ नाम के एक पेज द्वारा अंतर समुदाय में शादी करने वाले लड़के और लड़कियों के नाम और उनका पता डाला गया था। साथ ही हिंदुओं से लिस्ट में शामिल सभी लड़कियों के पतियों को खोजकर उनको जान से मारने की अपील भी की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुत्व वार्ता द्वारा 28 जनवरी को 103 लोगों की फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी शेयर की गई थी और कहा गया था, ‘यह एक सूची है उन हिंदू लड़कियों के फेसबुक प्रोफाइल की जो लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं या हो रही हैं… हर हिंदू शेर से आग्रह है कि इनमें जो लड़के हैं, उनको खोज के शिकार करें।’ हालांकि बाद में फेसबुक से यह पेज हटा दिया गया।

Hindu terrorists publish a long list of inter-community marriages and urge Hindus to kill the husbands of these women. This is happening on @Facebook! Hope these terrorists are arrested. https://t.co/yDhONkZXar — Brumby (@brumbyOz) February 4, 2018

103 profiles listed by them pic.twitter.com/gQbfWYDPcc — Brumby (@brumbyOz) February 4, 2018

एक ट्विटर यूजर द्वारा फेसबुक पर इस मामले में आवाज बुलंद की गई थी। @brumbyOz नाम के ट्विटर हैंडल से हिंदुत्व वार्ता पेज के विरोध में 4 फरवरी को पोस्ट किया गया था, जिसमें इस पेज को हैंडल करने वाले लोगों की गिरफ्तारी करने की उम्मीद भी जताई गई थी। इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने हिंदुत्व वार्ता के विरोध में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। फेसबुक से इस पेज के डिलीट होने को लोगों के विरोधों का ही नतीजा कहा जा सकता है। @brumbyOz ट्विटर हैंडल द्वारा बाद में फेसबुक पेज के हटने की भी जानकारी दी गई। यूजर ने लिखा, ‘हिंदुत्व वार्ता पेज अब फेसबुक पर नहीं है, लेकिन ये Whac-A-Mole गेम की तरह है। एक कम होगा तो दूसरा उठ जाएगा। हालांकि इस केस ने हमें चेतावनी दे दी है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक जा सकते हैं।’

Thank you everyone who reported this page. It now appears to have been taken down. Sadly this is like playing whack-a-mole. You take down one and another pops up. This case however has alerted us to the level of organization behind these activities. pic.twitter.com/4IeUO9OKTf — Brumby (@brumbyOz) February 4, 2018

If you or someone you know is in a inter-community marriage plz make sure that the privacy settings on your facebook profiles are such that only trusted friends are able to access your profile. We are living in dangerous times and we have to tread cautiously. — Brumby (@brumbyOz) February 4, 2018

These people have lakhs of followers so we are not exposing the link to significantly more number of people. Sadly no other way to get the page down. It was taken down because people clicked on the link and reported it. — Brumby (@brumbyOz) February 4, 2018

साथ ही ट्विटर पर लोगों से यह भी अपील की गई कि वह अपनी फेसबुक प्रोफाइल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद प्रोफाइल को प्राइवेसी सेटिंग के द्वारा सुरक्षित रखें। यूजर ने लिखा, ‘अगर आप अंतर समुदाय में शादी करने वाले किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें अलर्ट कर दीजिए। आप अपने प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग रखिए, ताकि आपकी प्रोफाइल केवल आपके करीबी दोस्त ही देख सकें। हम काफी खतरनाक समय में जी रहे हैं और हमें सतर्क रहना होगा।’

