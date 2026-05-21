सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि सेकुलरिज्म एक तरफा नहीं हो सकता और इसे दो तरफा ही होना चाहिए। काटजू ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर कहा है कि जब भी मुसलमान पर जुल्म होता है तब उनकी आवाज इसके खिलाफ उठती है पर जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ तब भारत के सभी मुसलमानों के मुंह पर ताला लगा हुआ था।
अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले काटजू ने आगे कहा कि इसका मतलब मुसलमान पर जुल्म बुरी चीज है पर हिंदुओं पर जुल्म बुरा नहीं है।
काटजू ने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म एकतरफा नहीं हो सकता, इसे दो तरफा ही होना चाहिए।
बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं काटजू
मार्कंडेय काटजू अपने तमाम बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। हाल ही में जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी काला कोट पहनकर कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंची थीं तो काटजू ने उन पर हमला बोला था।
काटजू ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ही अदालत पहुंची थीं।
टीएमसी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं को बताया था गुंडा
पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद काटजू ने टीएमसी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने पश्चिम बंगाल की जनता को आतंकित कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा था कि अब चुनाव में हार मिलने के बाद ऐसे लोग हाय-तौबा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।