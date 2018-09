हम ऐसे युग में जी रहे हैं, जहां किसी सिलिब्रिटी की जिंदगी से जुड़ी हर चीज सोशल मीडिया साइट पर कभी भी मीम्स का मटेरियल बन जाती है। यहां तक कि स्टार क्रिकेटर भी कई बार इसका शिकार बन जाते हैं। हाल ही में, पाकिस्तान ने अपना रक्षा दिवस मनाया था। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान, कई जानीमानी हस्तियां मौजूद थीं। इन हस्तियों में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी भी शामिल थे।

जब ये कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान अफरीदी को तंबाकू का सेवन करते हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस ने इसके बाद सोशल मीडिया पर अफरीदी के मजे लेने शुरू कर दिए। अफरीदी वर्तमान में अपने घुटने की चोट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

What is Shahid Afridi sniffing? Were guests given something ‘extra’ at the Defence Day ceremony? pic.twitter.com/moGNYcokhB — Naila Inayat (@nailainayat) September 6, 2018

The moment when Shahid Afridi lost his “female” fans. pic.twitter.com/Vt2BUmmY4w — saeed. (@LePathaan) September 6, 2018

#Lala (Shahid Afridi) and Naswar, still a better love story than twilight. pic.twitter.com/JYqXdhtTt5 — Ali Salman Alvi (@alisalmanalvi) September 6, 2018

Naswaar craving drove him mad, no wonder Afridi could never stay at the crease for more than 20 mins. — Ahmed (@azkhawaja1) September 6, 2018

इसी चोट के कारण वह कैरिबियन प्रीमियर लीग में हिस्सा नहीं ले सके थे। वह लगातार अपने फाउंडेशन के लिए भी काम कर रहे हैं जिसका मकसद गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मई 2018 में अफरीदी ने आईसीसी विश्व एकादश मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉडर्स के मैदान में टीम का नेतृत्व किया था।

