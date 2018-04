सलमान पर बयान को लेकर हुए ट्रोल तो भड़के पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री, ट्विटर यूजर्स को बता डाला रॉ एजेंट

1998 के काला हिरण शिकार मामले में सजा पाए अभिनेता सलमान खान को लेकर पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री रहमान मलिक ने ट्वीट कर भारतीय कानून पर उंगली उठाई तो ट्रोलर्स ने उन्हें घेर लिया। ट्रोल हुए रहमान मलिक ने फिर से ट्वीट कर यूजर्स को रॉ एजेंट बता डाला। रहमान मलिक ने गुरुवार (5 अप्रैल) को रात 10.26 बजे सलमान की सजा का जिक्र करते हुए ट्वीट में लिखा- ”क्या भारत प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निर्दोष कश्मीरियों के हत्यारों को फांसी देकर कानून के नियम को दिखा सकता है। भारत के तथाकथित कानून के शासन का प्रदर्शन करने के लिए सलमान खान को बली का बकरी बना दिया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस के ऑपरेटरों को फांसी पर चढ़ा दो वरना सलमान खान को जाने दो।” रहमान मलिक को ट्रोल कर रहे एक यूजर ने उन्हें अनपढ़ और असभ्य बताते हुए लिखा- ”पहले डीयर (हिरन) की वर्तनी सीख लो। तुम ऐसे देश से हो जहां लोगों को हर दूसरे कारण के लिए काटा जाता। जिनमें हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान, शिया आदि शामिल हैं।”

Can India demonstrate the rule of law by hanging the killers of innocents Kashmiris by taking action against PM Modi .

Salman Khan has been made an escape goat to demonstrate the so called rule of law in India.

Hang RSS operators lead by PM Modi otherwise release Salman Khan . — Senator Rehman Malik (@SenRehmanMalik) April 6, 2018

You sentenced Salman khan for hunting a deer where as RSS is hunting Muslim and Christians in India.

Convict them and hang them then say rule of law is there in India https://t.co/JSJLZtKCnx — Senator Rehman Malik (@SenRehmanMalik) April 6, 2018

इस पर रहमान मलिक ने जवाब दिया- ”आपने वहां सलमान खान को हिरण का शिकार करने के लिए सजा दी जहां आरएसएस मुस्लिमों और ईसाइयों का भारत में शिकार कर रही है। उन्हें सजा दें और फांसी पर चढ़ा दें, तब कहें कि भारत में कानून का राज है।” रहमान मलिक यहीं नहीं थमे, एक के बाद एक उन्होंने कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में रहमान मलिक ने लिखा- ”गुजरात में जहां पीएम मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस के जरिये निर्दोष कश्मीरी और गुजराती मुस्लिम मारे जा रहे हैं, वहां एक हिरण का शिकार करने के लिए बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पांच साल की सजा देकर भारत दुनिया के सामने यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह कानून के शासन में चैंपियन है।”

India is trying to prove to the world as champion of rule of law by convicting Bollywood star SALMAN KHAN for 5 years in jail for hunting a deer where as criminally ignoring butchering of thousands of innocent Kashmiris / Muslim from Gujrat by

RSS lead by PM Modi.cont — Senator Rehman Malik (@SenRehmanMalik) April 6, 2018

आखिर में रहमान मलिक ने इस प्रकरण को लेकर एक और ट्वीट किया जिसमें ट्विटर यूजर्स को रॉ का एजेंट करार दिया। रहमान मलिक ने लिखा- ”ट्विटर पर तुम रॉ के भारतीय ऑपरेटर्स केवल मामूली टाइपो की आलोचना कर सकते हो लेकिन मेरे ट्वीट के मर्म पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हो। मुस्लिम कश्मीरियों और भारतीय ईसाइयों के नरसंहार को स्वीकार करने की हिम्मत रखो।”

You Indian operators of RAW on twitter can only criticise on a minor typo but unable to respond on substance of my tweet .Have courage to accept the genocide of Muslim Kashmiris/ Indian Christians. — Senator Rehman Malik (@SenRehmanMalik) April 6, 2018

