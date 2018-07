भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीन टी-20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंडियन क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। भारत की इस शानदार जीत के बाद से ही हर जगह इंडियन प्लेयर्स की तारीफ की जा रही है। जहां हर कोई टीम इंडिया की इस शानदार जीत के लिए तारीफों के पुल बांध रहा है तो वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट कर भारतीय टीम का मजाक बनाया। टीम इंडिया के फैन्स को वॉन की यह हरकत पसंद नहीं आई और ट्विटर पर ही उनकी क्लास लगा दी गई। वॉन ने ट्वीट कर कहा, ‘कुलदीप यादव तहलका मचा रहे हैं…. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी बेहतर है।’

वॉन के इस ट्वीट के बाद से ही हिंदुस्तानियों ने उन्हें खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी। एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘इंग्लैंड की टीम आयरलैंड से थोड़ी बेहतर है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘यहां तक कि स्कॉटिश टीम ने भी इंग्लैंड को हरा दिया था कुछ हफ्तों पहले।’ आपको बता दें कि हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 वनडे मैचों की सीरीज हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड की टीम सभी मैच जीतने में कामयाब हो गई थी।

Kuldeep Yadav is causing absolutely chaos ……. The Indians are a little bit better than the Aussies ……. #ENGvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 3, 2018

English are a little bit better than the Irish — Goku (@Studiesareshit) July 3, 2018

Even the Scottish team defeated England few weeks ago. — Ritesh Biswal (@riteshbiswaal) July 3, 2018

He will say Scottish is lil better than English. These guys don't appreciate real talents not so open minded. — Gokul Kanagasabai (@gokulpks) July 4, 2018

ऑस्ट्रेलिया के इस खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान द्वारा भारत की टीम की तुलना इस टीम से करना हिंदुस्तानियों को बिल्कुल रास नहीं आया और लोगों ने वॉन को जमकर ट्रोल कर दिया।

Dear @MichaelVaughan We Indians Are *Far Better Than The Aussies. Your England Is Far Worse Than Scotland. Also Do Remember We Don't Steal Kohinoor From Other Country And Use It As A Status Symbol Date:10th June

Scotland Beat Eng By 6 Wkts#INDvENG #INDvsENG #ENGvIND #ENGvsIND pic.twitter.com/N7i9a0qPA7 — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadejaaaa) July 3, 2018

Little bit!

I would like to see ur face when we collect both t20 & odi trophies — Karthik Bhardwaja (@karthikbhard24) July 3, 2018

Little bit?? Indians are way better than England… wait and watch — Gaurav (@Mahi_ind) July 3, 2018

Ireland controlled @klrahul11 better than England.. — Vinod Varma/ 9394022222 (@avgkvarma) July 3, 2018

Sorry to say..but england cricket team were nver good team..they r under construction process for how to play..CRICKET..nd the constructors are we INDIANS — Arya (@Arya63378435) July 3, 2018

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच हुए पहले टी-20 मैच में केएल राहुल ने शतक बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई तो वहीं गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। यादव ने चार ओवरों में 24 रन देते हुए पांच विकेट चटकाए। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा। राहुल की बेहतरीन पारी के दम पर भारत ने इस लक्ष्य को 18.2 ओवरों में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। राहुल ने 54 गेंदों में 10 चौके और पांच छक्कों की मदद से शतकीय पारी खेली। यह उनका टी-20 में दूसरा शतक था।

