जयपुर के एक शख्स ने अपना काम शुरु करने के लिए नौकरी छोड़ दी इसके दो साल बाद उसे अपने एक्स बॉस का एक इमेल भेजा जिसे पढ़कर उसका दिन बन गया। उसने कहा कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, ईमेल में उसके बॉस ने जो कुछ कहा था वह पढ़कर वह खुश हो गया।

ईमेल में सबसे पहले यह संदेश लिखा था कि वह कभी भी कंपनी में वापस आ सकता है और अंत में एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात कही गई थी। ब्रांड मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले इस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा था “मेरे पूर्व बॉस ने मुझे यह भेजा है।” इस पोस्ट के शख्स ने उस ईमेल का स्क्रीनशॉट भी लगाया है।

ईमेल की शुरुआत में पूर्व बॉस ने उस दिन को याद किया, जब उस शख्स ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने लिखा कि वे उन लोगों में से थे जिन्होंने उसे बताया था कि वह गलती कर रहा है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर वह कभी वापस आना चाहे तो कंपनी के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे।

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हालांकि, कुछ दिन पहले उस शख्स की लिंक्डइन पोस्ट देखकर, पूर्व बॉस ने कहा कि वे यह देखकर हैरान और प्रभावित हुए कि चीजें किस तरह से आगे बढ़ी हैं। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी: “तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि वे दरवाजे अब आधिकारिक तौर पर बंद हो चुके हैं :)”।

बॉस का ईमेल दिल को छू गया

संदेश में तुरंत यह साफ कर दिया गया कि ऐसा इसलिए नहीं था कि कंपनी उन्हें वापस लेने से मना कर देगी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनके पूर्व बॉस को उम्मीद थी कि वे कभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचेंगे जहां उन्हें कंपनी में वापस लौटने की ज़रूरत पड़े। “आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं आगे बढ़ते रहें!”।

ईमेल के पीछे की कहानी बताते हुए शख्स ने कहा कि उसने दो साल पहले अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी थी ताकि वह अपना कुछ काम शुरू कर सके। उस समय उसके बॉस को उसका यह फैसला सही नहीं लगा था और उन्होंने उससे कहा था कि अगर चीजें ठीक न रहें, तो वह हमेशा वापस आ सकता है। उसने कैप्शन में लिखा “दो साल बाद चीजें मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर हो गई हैं :)”।

यहां पोस्ट देखें-

रेडिट के अन्य यूज़र्स ने इस ईमेल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने इसे किसी ताने के बजाय सच्चे समर्थन के रूप में देखा। एक यूजर ने कहा कि पूर्व बॉस उसे अपने जुनून को पूरा करते हुए और सफल होते देखकर खुश थे और उन्होंने उम्मीद जताई कि उसे कभी भी वापस नहीं लौटना पड़ेगा, यानी हालात कभी इतने खराब नहीं होंगे कि उसे वापस आना पड़े।

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एक अन्य यूजर ने उसे बधाई दी और यह जानने की उत्सुकता जताई कि उसने आगे क्या किया, साथ ही यह भी कहा कि हो सकता है वह इन बातों को निजी रखना चाहे। तीसरे यूज़र ने कहा कि पूर्व बॉस असल में यही चाहते थे कि वह आगे भी सफल होता रहे, और उन्हें उम्मीद थी कि उसे कभी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े जहाँ उसे अपनी पुरानी नौकरी पर वापस लौटना पड़े।

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