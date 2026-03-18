किसी भी इमारत की मजबूती इस पर निर्भर करती है कि उसे बनाने में कैसे मेटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। निर्माण काम में उत्कृष्ठ सामान का उपयोग किया जाता है ताकि इमारतों की मजबूती बनी रही और वो दीर्घायु रहें। इसी प्रयास में एक प्रिंसटन के इंजीनियरों ने एक नया सीमेंट कम्पोजिट बनाया है, जो सीप और एबालोन के खोल बनाने वाले पदार्थ से प्रेरित है।

प्रिंसटन इंजीनियरिंग के मुताबिक यह कम्पोजिट नॉर्मल सीमेंट की तुलना में 17 गुना ज्यादा दरार-रोधी है, और बिना टूटे 19 गुना ज्यादा खिंचने और अपना आकार बदलने में सक्षम है। इन निष्कर्षों से भविष्य में कंक्रीट से लेकर पोर्सिलेन तक, कई तरह के ब्रिटल सिरेमिक पदार्थों की दरार-रोधी क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग में रेजा मोइनी की लैब के ग्रेजुएट छात्र और शोधकर्ता शशांक गुप्ता ने कहा, “अगर हम कंक्रीट को इस तरह से तैयार कर सकें कि वह दरारों को फैलने से रोक सके, तो हम उसे ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ बना सकते हैं।”

जर्नल एडवांस्ड फंक्शनल मैटेरियल्स में 10 जून 2024 को छपे एक आर्टिकल में सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर मोइनी के नेतृत्व वाली शोध टीम ने बताया कि सीमेंट पेस्ट और पतले पॉलीमर की बारी-बारी से परतें बनाने से, दरारों का सामना करने की क्षमता और पूरी तरह से टूटे बिना आकार बदलने की क्षमता (डक्टिलिटी) में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

मोइनी लैब के अक्सर बॉयोलॉजी के प्रेरणा लेकर अपने बिल्डिंग मैटेरियल बनाने पर काम करते हैं। इस मामले में टीम ने एक ऐसा पदार्थ तैयार किया है जो प्राकृतिक पदार्थ Nacre से प्रेरित है। Nacre, जिसे आमतौर पर ‘मदर-ऑफ-पर्ल’ के नाम से जाना जाता है, एक मजबूत, इंद्रधनुषी चमक वाला और टिकाऊ कार्बनिक-अकार्बनिक मिश्रित पदार्थ है, जो कई मोलस्क के खोल की भीतरी परत बनाता है। गुप्ता ने बताया कि जब आप Nacre को मोइक्रोस्कोप ने नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो अरेगोनाइट नामक कठोर खनिज की षट्कोणीय पट्टिकाओं से बना होता है, जो एक नरम बायो-पॉलीमर द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं।

अरेगोनाइट टैबलेट्स का Nacre की मजबूती में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। जबकि बायो-पॉलीमर उसे लचीलेपन और दराररोधी क्षमताओं को बढ़ाती है। मजबूती देने वाली इस प्रक्रिया में, प्रेशर पड़ने पर एरागोनाइट की परतें एक-दूसरे के ऊपर खिसकती हैं; यह क्रिया, अन्य प्रक्रियाओं के साथ मिलकर, Nacre को एनर्जी को बिखेरने में सक्षम बनाती है। खिसकने की यह क्रिया—दरारों के मार्ग बदलने (crack deflection) और बायो-पॉलीमर के आकार में बदलाव (biopolymer deformation) के साथ मिलकर Nacre को अपनी शेप को बनाए रखते हुए भारी यांत्रिक तनाव को झेलने में सक्षम बनाती है, जिससे यह पदार्थ एक ही समय में मजबूत और लचीला, दोनों बन जाता है।

गुप्ता ने कहा, “कठोर और नरम घटकों के बीच का यह तालमेल (synergy), नेकर के असाधारण यांत्रिक गुणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।” रिपोर्ट के अनुसार प्रिंसटन की टीम ने नेकर (Nacre) से प्रेरित होकर कुछ नए तरह के कंपोजिट बनाए हैं। इसके लिए उन्होंने पारंपरिक निर्माण सामग्री, जैसे पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट का इस्तेमाल किया और उसमें थोड़ी मात्रा में पॉलीमर मिलाया। उन्होंने सीमेंट पेस्ट की शीटों की परतों के बीच एक बहुत ज्यादा खिंचने वाले पॉलीमर—पॉलीविनाइल सिलोक्सेन—की परतें लगाईं। शोधकर्ताओं ने सीमेंट पेस्ट की शीटों और पॉलीमर की पतली परतों को एक के बाद एक लगाकर कई परतों वाली छोटी बीम तैयार कीं। इसके बाद इन बीमों पर ‘नॉच्ड थ्री-पॉइंट बेंडिंग टेस्ट’ किया गया; इस टेस्ट में हर बीम को मोड़ने (flexure) की स्थिति में परखा गया, ताकि उसकी दरार-रोधी क्षमता (यानी फ्रैक्चर टफनेस) का पता लगाया जा सके।

एक्सपेरीमेंट में, शोधकर्ताओं ने तीन प्रकार के बीम बनाए। पहले प्रकार में सीमेंट पेस्ट शीट और पतली पॉलीमर की वैकल्पिक परतें थीं। दूसरे प्रकार के लिए, उन्होंने सीमेंट पेस्ट शीट पर लेजर से षट्कोणीय खांचे उकेरे। फिर इन खांचेदार शीटों के बीच पतली पॉलीमर की परतें लगाई गईं। तीसरा प्रकार पहले प्रकार के समान था, लेकिन शोधकर्ताओं ने सीमेंट को पूरी तरह से काटकर अलग-अलग षट्कोणीय गोलियां बनाईं जो पॉलीमर की परत से जुड़ी थीं।

ये सीमेंट-पेस्ट गोलियां पॉलीमर की परत के ऊपर उसी तरह रखी थीं जैसे मोती में आर्गोनाइट जैव-पॉलीमर की परत पर होता है। इन तीनों प्रकारों की तुलना एक संदर्भ ठोस (मोनोलिथिक) ढाले गए सीमेंट पेस्ट बीम से की गई। एक्सपेरीमेंट से पता चला कि संदर्भ बीम जल्दी टूटने वाले थे – यानी वे अपने विफलता बिंदु पर पहुंचने पर अचानक और पूरी तरह से टूट गए, उनमें कोई इलास्टिसिटी नहीं थी। जबकि खांचेदार और बिना खांचे वाली, दोनों प्रकार की वैकल्पिक परतों वाले बीमों ने बढ़ी हुई इलास्टिसिटी और दरार प्रतिरोध दिखाया।

सबसे महत्वपूर्ण परिणाम पूरी तरह से अलग-अलग षट्कोणीय गोलियों वाले बीमों में देखे गए, जो मोती के समान हैं। इन बीमों ने ठोस सीमेंट पेस्ट बीम की तुलना में 19 गुना अधिक इलास्टिसिटी और 17 गुना अधिक फ्रैक्चर टफनेस प्रदर्शित की, जबकि इनकी मजबूती लगभग समान ही रही।

मोइनी ने कहा, “हमारा बायो-इंस्पायर्ड दृष्टिकोण प्रकृति की सूक्ष्म संरचना की केवल नकल करना नहीं है, बल्कि इन-बिल्ट सिद्धांतों से सीखना और उनका उपयोग मानव निर्मित सामग्रियों की इंजीनियरिंग में करना है। एक मोती जैसी परत को मजबूत बनाने वाले प्रमुख तंत्रों में से एक नैनोमीटर स्तर पर टैबलेट का खिसकना है। यहां, हम पॉलिमर के गुणों और उनके बीच के इंटरफेस के साथ संतुलन में सीमेंट पेस्ट की बिल्ट-इन टैब्लुलेटेड संरचना को इंजीनियर करके टैबलेट के खिसकने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “दूसरे शब्दों में, हम जानबूझकर भंगुर सामग्रियों में दोष उत्पन्न करते हैं ताकि उन्हें डिजाइन के अनुसार मजबूत बनाया जा सके।” शोधकर्ताओं ने बताया कि ये निष्कर्ष लैब स्थितियों पर आधारित हैं और इन तकनीकों को वास्तविक क्षेत्र में उपयोग के लिए विकसित करने के लिए अतिरिक्त कार्य और शोध की आवश्यकता होगी। वे यह निर्धारित करने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या संरचनाओं की फ्रैक्चर टफनेस और इलास्टिसिटी सीमेंट पेस्ट के अलावा अन्य सिरेमिक सामग्रियों, जैसे कंक्रीट पर भी लागू होती है।

मोइनी ने कहा, “हम अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं; निर्माण सामग्री में मूलभूत आकार प्रभावों में भूमिका निभाने वाले कठोर और नरम सामग्री गुणों, इंटरफेस और ज्यामितीय पहलुओं का पता लगाने और इंजीनियरिंग करने के लिए असंख्य डिजाइन संभावनाएं होंगी।”

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पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मौजूदा समय में ही लोगों को कई मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में स्थिति के और खराब होने की संभावना है। ऐसे में लगातार ऐसे नए-नए खोज किए रहे, नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे जिससे संसाधनों के मुख्य सोर्स से इतर एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा रही है ताकि इंसानों को समस्या न हो। पूरी खबर पढ़ें…



