इंजीनियरिंग करने के बाद भी देश में नौकरी की कितनी मारामारी है इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अच्छी पढ़ाई और बड़ी डिग्री मिलने के बाद भी युवा नौकरी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं और जो नौकरी पा भी लेते हैं उन्हें 9-5 की नौकरी में सुकून नहीं मिल पाता। ऐसे में कोई छोटा ही सही लेकिन अपना काम शुरू करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है।

ऐसी ही एक स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसमें एक इंजीनियर ने अपनी जॉब छोड़कर ग्रिल सैंडविच का स्टॉल शुरू किया और अब उसका ठीक ठाक काम चल रहा है।

इंस्टाग्राम पर ग्रेटर नोएडा के उपेंद्र सिंह की कहानी काफी वायरल हो रही है जिन्होंने 2023 में ‘Engineer Grill Sandwich’ के नाम से अपना एक स्टॉल खोला और करीब तीन साल से वह इस काम को कर रहे हैं। अब उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर अपने नए काम के बारे में लोगों से सपोर्ट मांगा है। उपेंद्र ने अपने नए काम के साथ-साथ ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी है।

MNC कंपनी में 2 साल किया काम

वायरल वीडियो में उपेंद्र अपनी पूरी यात्रा के बारे में बता रहे हैं। उपेंद्र के मुताबिक, उन्होंने एक MNC में करीब दो साल इंजीनियर के तौर पर काम किया था, लेकिन उन्हें लगा कि इस काम में वह अपना भविष्य नहीं देखते इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने का फैसला किया।

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नौकरी में नहीं दिखा कोई भविष्य

उपेंद्र ने 2023 में ‘Engineer Grill Sandwich’ के नाम से अपना यह स्टॉल चालू किया और अब उन्होंने ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी। अपने पहले वीडियो में उपेंद्र ने कहा है कि मुझे अपनी पहली ही नौकरी में लग गया था कि इसमें कोई भविष्य नहीं है, 10-12 घंटे काम करने के बाद भी सुकून नहीं था इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी और फिर अपना यह ठेला शुरू किया।

‘पापा की पेंशन के बाद मिली मुझे फैसला लेने की आजादी’

उपेंद्र ने बताया कि 2022 में उनके पापा रिटायर हुए थे तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि अब कुछ अपना ही करूंगा। उन्होंने कहा कि पापा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलने लगी ती मेरे लिए नौकरी छोड़कर अपना शुरू करने का फैसला लेना थोड़ा आसान हो गया। उपेंद्र ने बताया कि उन्होंने सैंडविच बनाने का न कोई काम सीखा और न कहीं होटल या रेस्टोरेंट से ट्रेनिंग ली बस यूट्यूब से देख-देखकर उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया।

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उपेंद्र ने अब अपने काम को सोशल मीडिया पर भी लाने का काम शुरू किया है। उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू करते हुए कहा कि मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए। मैं इन वीडियोज में अपनी लाइफ को दिखाऊंगा अपने खाने को दिखाऊंगा।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…