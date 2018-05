इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के गेंदबाज विरोधी खिलाड़ियों को अपनी धारधार गेंदबाजी से लगातार परेशान कर रहे हैं। पहली पारी में 363 रन बनाने वाली पाकिस्तान ने इंग्लैंड की पूरी टीम को महज 184 के स्कोर पर ढेर कर दिया। इसमें सबसे अधिक चार-चार विकेट मोहम्मद अब्बास और हसन अली ने लिए। युवा गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भी अपनी सटीक गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। दूसरी पारी में तो मोहम्मद आमिर ने और भी अधिक कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने करीब दो के इकॉनोमी रेट से 17 ओवर में महज 35 रन दिए। खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने दो महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किए। आमिर की इसी गेंदबाजी की तारीफ भारतीय टीम के खिलाड़ी आर अश्विन ने भी की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, ‘आमिर की सटीक आग उगलती गेंदबाजी।’ भारतीय खिलाड़ी के इस ट्वीट पर पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स ने तंज कसने में जरा भी देर नहीं की। एक कमेंट में तंज कसते हुए लिखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी याद है ना? हालांकि भारतीय यूजर्स ने भी अश्विन विरोधी ट्वीट का करारा जवाब दिया है।

तेजिंदर सिंह ट्वीट कर लिखते हैं, ‘चलो साल 2007 का वर्ल्ड कप तो भूल ही गए होगे। लेकिन अश्विन आमिर की तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं तुम लोग किसी गलतफहमी में जी रहे हो। एशिया कप फाइनल याद है जब हरभजन सिंह ने आमिर को छक्का मार के ट्रॉफी जीती थी।’ वहीं एक अन्य पाकिस्तानी यूजर हाफिजा हिना लिखती हैं, ‘प्लीज पागलों को साइड में कर दें। एक-दूसरे देश के क्रिकेटरों का सम्मान करते हैं।’ ट्वीट पर तेजिंदर सहमति जताते हुए लिखते हैं, ‘बिल्कुल… मुझे भी यही चाहिए। मैंने भारत-पाक ट्रोल में कभी भाग नहीं लिया।’ आयुष अमन लिखते हैं, ‘आमिर को गेंदबाजी करते हुए देखना हमेशा अच्छा लगता है। लेकिन वो आपसे अच्छे गेंदबाज नहीं हैं। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि आप बेस्ट हैं।’ एक ट्वीट में लिखा गया कि पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच देखने के लिए शुक्रिया। एक ट्वीट में लिखा गया कि भारतीय आमिर और बाबर आजम को पसंद करते हैं।

Plzz in paglon ko side p kr den. Respect each other cricketer krty hen or ham blkul nai krty ak doary ke. Shame.

Bilkul, I want same. I never jumped in India Pak troll ever.. But if a gentleman appreciated then we should applaud instead trolling..

