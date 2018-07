इंग्लैंड और भारत के बीच हुई तीन टी-20 मैचों की सीरीज पर इंडियन क्रिकेट टीम ने शानदार जीत हासिल की। इंडियन क्रिकेटर रोहत शर्मा के नाबाद शतक के दम पर भारत ने मेजबान इंग्लैंड को रविवार को सात विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली, जिसके बाद से ही हर कोई टीम इंडिया की तारीफ करते नहीं थक रहा है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ की, लेकिन उनको यह करना काफी भारी पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ट्विटर पर अख्तर को भारत की तारीफ करने पर जमकर ट्रोल कर दिया।

भारत की तारीफ में अख्तर ने ट्वीट कर कहा, ‘पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही शानदार तरीके से हराया और अब हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को हराकर यह साबित कर दिया कि उपमहाद्वीप की यह दोनों टीमें शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकटे में बेहतर कर रही हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत ही शानदार खेला।’

Pakistan beats Australia in a thriller & now in decider Hindustan beats England comprehensively that goes to shows that subcontinent teams are so well equipped in shorter format ..

But outstanding innings by Rohit Sharma..

3 hundred in T20 is something else . — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) July 8, 2018

अख्तर द्वारा टीम इंडिया और रोहित शर्मा की तारीफ करना पाकिस्तान के क्रिकेट फैन्स को रास नहीं आया और उन्होंने इस पूर्व तेज गेंदबाज को ट्विटर पर जमकर खरी-खोटी सुना दी। एक यूजर ने कहा कि अख्तर ये सारी बातें केवर भारतीयों को खुश करने के लिए कह रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘स्टार स्पोर्ट्स चैनल में जॉब मिल जाएगी आपको, थोड़ा खुश करो इनको।’ हालांकि कुछ पाकिस्तानियों ने अख्तर के ट्वीट को लेकर उनकी तारीफ भी की। एक ने लिखा, ‘टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, उन पर कोई दबाव नहीं था। उनकी टीम को सीरीज जीतने के लिए बधाई। आज दोनों भाइयों ने सीरीज जीत ली, एशिया के लिए अच्छा दिन।’

Ye eirf indians ko khush karne ke liye keh rha hai — Arsalan (@BestuThe) July 8, 2018

Star sports channel ma job mil jae ge apko thora khush kro Inko — Muhammad Saqib (@Muhammadsaqib67) July 8, 2018

Star India ka b tu contract chahye na bhai ko… — Jawad Hassan Khan (@jawadkhanMUFC) July 8, 2018

If shoaib becomes bowling coach of india then that would be great. — Pradip Paudel (@dipardip) July 9, 2018

No appreciation for Fakhar Zaman @shoaib100mph — Zubi (@ZubiZubairamin) July 9, 2018

Well played #India

there was no pressure on them throughout their batting innings.

Congratulations for a series win .

Aj dono siblings series jeet gaye.

Great day for #Asians — Qurat_Ul_Ain (@QuratulAin007) July 8, 2018

The only Pakistani player who wished MSD and now tweets about #INDvsENG

Others like Afridi should learn to apart politics from cricket — Subh_as_is (@Substy_Papun) July 8, 2018

Both sub-continent teams played fabulously. This shows v hv so much talent and potential. — Mohammed Rizwan (@rizwan_naik77) July 8, 2018

बता दें कि आखिरी मैच में इंग्लैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 198 रन का मजबूत स्कोर बनाया जिसे भारत ने 18.4 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहित ने 56 गेंदों पर 11 चौके और पांच छक्के लगाए। रोहित का टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह तीसरा शतक है। कप्तान विराट कोहली ने 43, लोकेश राहुल ने 19 और हार्दिक पांड्या ने 14 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App