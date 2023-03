गमला चोरी मामले में नाम आने पर भड़के Elvish Yadav , बोले- कानूनी कार्रवाई की लिए रहें तैयार, आरोपी गिरफ्तार

एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मेरे पास कोई KIA कार नहीं है और हमारे साथ करीब 100 गाड़ियां चलती हैं तो क्या सारी मेरी हैं?

गमला चोरी मामले में नाम आने पर भड़के इल्विश यादव, वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

गूरुग्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक महंगी गाड़ी में दो लोग सड़क के किनारे लगे गमले को चुराते दिखाई दे रहे हैं। यह गमले G-20 के मद्देनजर सड़क के किनारे रखे गये थे। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि गमला चुराने वाली गाड़ी मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इस पर एल्विश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरोप लगने पर भड़के इल्विश यादव एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मेरे पास कोई KIA कार नहीं है और हमारे साथ करीब 100 गाड़ियां चलती हैं तो क्या सारी मेरी हैं? मैंने उस गाड़ी का इस्तेमाल किया था क्योंकि उसमें सनरूफ था। इसका मतलब नहीं कि वो मेरी गाड़ी थी। सोच समझकर ट्वीट करो, मैं लीगल एक्शन लेने जा रहा हूं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एल्विश यादव ने गमले चुराए हैं, सुधर जाओ। ‘देश के पीएम को नहीं छोड़ते…..’ एल्विश ने ट्वीट कर लिखा है की सिर्फ इसलिए कि मुझे एक बार उस कार में देखा गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस कार का मालिक हूं। कुछ गंदी सोच जिन्हें झूठी कहानी गढ़ने की आदत है, वे एक बार फिर एक गढ़ी हुई कहानी लेकर बाहर आ गए हैं। मुझे भूल जाओ, वे देश या पीएम को भी नहीं छोड़ते। आप उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। गुरुग्राम NH-48 पर सजावट के लिए रखे गए फूलों के गमलों को चोरी करने वाले आरोपी मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा चोरी किए गमले व चोरी में प्रयोग गाड़ी बरामद की जा चुकी है। — Gurugram Police (@gurgaonpolice) March 1, 2023 एल्विश पर आरोप लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी तमाम भाजपा नेताओं के साथ की तस्वीर शेयर करने लगे। एक यूजर ने लिखा कि इल्विश अगर प्लेन से सफर करे तो क्या प्लेन भी उनकी हो जाती है? एक अन्य यूजर ने लिखा कि जब व्यक्ति विख्यात हो जाता है तो लोग बिना कुछ जाने उसकी चुटकी लेने से बाज नहीं आते, अब ElvishYadav को ही ले लीजिये, हाल में हुई घटना पर उसे किस तरह तरह ट्रोल किया जा रहा है। Also Read गुरुग्राम में जी-20 सम्मेलन वाला गमला चुराने का आरोपी गिरफ्तार, 40 लाख की कार बरामद गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि डीएलएफ फेज 3 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 379 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शख्स की पहचान गुरुग्राम के गांधी नगर निवासी मनमोहन यादव के रूप में की है। उसके ड्राइवर की अभी पहचान नहीं हो पाई है। चोरी किए गमले व चोरी में प्रयोग गाड़ी बरामद की जा चुकी है।

