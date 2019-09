हाथियों के झुंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी जंगल वापस जाने के लिए रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी प्रवीण कासवान ने पोस्ट किया है। वीडियो में कर्नाटक के होसुर गांव में हाथियों का यह झुंड अपना रास्ता खोजते नजर आ रहे हैं। हाथियों को सड़क के किनारे खड़े देखा जा सकता है। आसपास मौजूद लोग उन्हें देख रहे हैं।

दीवार फांदता नजर आया हाथियों का झुंडः वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी चारों तरफ से बंद रास्ते से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। आखिर में वे दीवार फांदकर अपना रास्ता ढूंढते हैं। इस दौरान एक बूढ़े हाथी को हाथी का बच्चा धक्का देते हुए देखा जा सकता है ताकि वह दीवार फांद सके।

अधिकारी ने शेयर किया वीडियोः इस घटना का शेयर करने वाले आईएफएस अधिकारी ने लिखा,’क्या आपने कभी हाथियों को दीवार फांदते हुए देखा है। यह चीजें उन्हें तब करनी पड़ती हैं जब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जब चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक होते हैं। होसुर का यह पुराना वीडियो आपको आश्चर्यचकित कर देगा।’ इस वीडियो को अब तक 6200 व्यूज मिल चुके हैं। लोगों ने इस घटना को लेकर वन्य जीवों के लिए चिंता जाहिर की और इसके लिए मानव अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया।

Have you have ever seen #elephants jumping a wall !!

Things they have to do when nowhere to go. When blocked from all sides. This Old video from Hossur will make you wonder !! pic.twitter.com/5aMgHOghkO

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 11, 2019