पटरियों पर अचानक हाथियों का विशाल झुंड आ जाए और सामने से ट्रेन आ रही हो, तो सोचिए उन बेजुबान जानवरों पर क्या बीत सकती है। कुछ ही पलों की चूक कई हाथियों की जान खतरे में डाल सकती थी। एक तरफ तेजी से आती ट्रेन और दूसरी तरफ पटरियों को पार करता हाथियों का झुंड… ऐसा नजारा किसी के भी दिल की धड़कनें बढ़ा सकता है। लेकिन इस बीच एक वनकर्मी ने घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लिया। उसकी सतर्कता ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि एक बड़े हादसे को टालने में भी अहम भूमिका निभाई।

यह घटना याद दिलाती है कि इंसान की थोड़ी-सी समझदारी बेजुबान जीवों की जिंदगी बचाने में कितनी अहम हो सकती है। आखिर उस वक्त वनकर्मी ने ऐसा क्या किया कि हाथियों के झुंड और ट्रेन के बीच टकराव की आशंका टल गई? आइए, वीडियो में देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को।

कहां सामने आया हाथियों और ट्रेन का यह मामला?

यह मामला पश्चिम बंगाल के बागडोगरा के पास नक्सलबाड़ी रेलखंड का बताया जा रहा है। यहां पटरियों पर अचानक हाथियों का एक झुंड आ गया। इसी दौरान सामने से सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस आ रही थी। ऐसे में जरा-सी लापरवाही हाथियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन मौके पर मौजूद कुर्सियांग फॉरेस्ट डिवीजन के वनकर्मी आकाश केरकेट्टा ने सतर्कता और सूझबूझ का परिचय दिया। उनकी तत्परता से संभावित हादसे को टालने में मदद मिली। यह सिर्फ ट्रेन रोकने या हाथियों को रास्ता देने का मामला नहीं, बल्कि उन बेजुबान जीवों की सुरक्षा से जुड़ा पल था, जो अपनी राह पर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे समय में सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। वनकर्मी की सतर्कता ने दिखाया कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मौके पर मौजूद लोगों की जिम्मेदारी कितनी अहम है।

वनकर्मी ने कैसे रोकी ट्रेन?

वायरल वीडियो में वनकर्मी आकाश केरकेट्टा रेलवे ट्रैक के पास खड़े हो गए और बिना देर किए लाल कपड़ा जोर-जोर से लहराकर ट्रेन को सिग्नल दिया। लाल कपड़ा लहराते देख ट्रेन के लोको पायलट सतर्क हो गए और उन्होंने ट्रेन को रोकने लिए पायलट को सतर्क किया। वनकर्मी ने लाल कपड़ा दिखाकर ट्रेन को रोका और हाथियों के साथ होने वाला एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वनकर्मी के संकेत मिलने पर ट्रेन की रफ्तार कम हुई, जिससे हाथियों के झुंड को सुरक्षित तरीके से ट्रैक पार करने का मौका मिला। इस दौरान वनकर्मी की सतर्कता के साथ-साथ ट्रेन के लोको पायलट की समय पर प्रतिक्रिया भी अहम रही। दोनों के तालमेल से संभावित हादसे को टालने में मदद मिली।

“https://x.com/ParveenKaswan/status/2109112394970718562?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 11, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही वनकर्मी की तारीफ?

इस वीडियो को साझा करते हुए आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने वनकर्मी की सूझबूझ की सराहना की। उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए लिखा असली जिंदगी में हीरो ऐसे दिखते हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी वनकर्मी आकाश केरकेट्टा और ट्रेन के लोको पायलट की सतर्कता की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ऐसे जिम्मेदार और सजग प्रयास बेहद जरूरी हैं। हालांकि, इस घटना में किसी संभावित टक्कर को टालने में वनकर्मी के साथ ट्रेन चालक की अलर्ट्नेस भी अहम रही।

हाथियों के लिए क्यों खतरनाक होती हैं रेलवे की पटरियां?

जंगलों और हाथियों के गुजरने वाले रास्तों से गुजरने वाली रेलवे लाइन कई बार वन्यजीवों के लिए खतरा बन जाती हैं। हाथियों का झुंड धीरे-धीरे पटरियां पार करता है जिसकी वजह से तेज रफ्तार ट्रेन से टक्कर होने का डर ज्यादा रहता है। ऐसी दुर्घटनाओं में हाथियों की जान भी जा सकती है। अगर इस वीडियो में ट्रेन का ड्राइवर और वनकर्मी सतर्कता नहीं दिखाते तो ये हाथियों का झुंड भी हादसे का शिकार हो सकता था। पश्चिम बंगाल की यह घटना बताती है कि वन्यजीवों की सुरक्षा में तकनीक के साथ-साथ मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता भी महत्वपूर्ण है। समय पर दिया गया एक संकेत और उस पर तुरंत की गई कार्रवाई बेजुबान जानवरों को बड़े खतरे से बचाने में मदद कर सकती है।

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। वीडियो में दिखाई गई घटना और उससे जुड़ी जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।