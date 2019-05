Election Results 2019: लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की इस जीत की चर्चा विश्व के कई देशों में है। शनिवार को नरेंद्र मोदी संसद सेंट्रल हॉल में नवनियुक्त सदस्यों को भाषण भी दिया। इस दौरान पाकिस्तान के एक टीवी एंकर ने पीएम मोदी के एक खास शब्द पर जोर डालकर पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ करने की कोशिश की लेकिन इस पाकिस्तानी एंकर का दांव ही उल्टा पड़ गया। दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा की, भाजपा परिवार का प्रयेक-प्रत्येक कार्यकर्ता कोटि-कोटि अभिनंदन का अधिकारी है।

इस पर ARY न्यूज के एंकर ने यह वीडिया प्रसारित करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े गए अभिनंदन को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर कर पाकिस्तानी एंकर को खूब ट्रोल किया जा रहा है।

Dear @ARYNEWSOFFICIAL, Hindi word ‘Abhinandan’ means congratulations or to greet. So ‘Abhinandan’ always won’t mean Wing Commander Abhinandan.

If nothing else, look at the context of Modi’s speech. Sensationalise karne k liyay bhi aqal chaiye..pic.twitter.com/pgwcpOucla

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) May 25, 2019