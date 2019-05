VIDEO: जोश में अरनब गोस्वामी ने सनी देओल को बना दिया सनी लियोनी, लोग ले रहे मजे

Lok Sabha Election Results 2019, Sunny Deol: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने चुनाव में पंजाब की गुरुदासपुर लोक सभा सीट से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकी है। सनी देओल का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार सुनील जाखड़ से है। जहां नतीजों के रूझान तेजी से सामने आ रहे हैं, ऐसे में टीवी एंकर अरनब गोस्वामी उत्साह में सनी देओल को सनी लियोनी बोल बैठे। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शेयर कर उनके जमकर मजे ले रहे हैं।

वीडियो में देख सकते हैं कि अरनब गोस्वामी कहते हैं कि सनी लियोनी, सनी देओल पांच हजार से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं। अरनब के जुबान फिसलने की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- यह तब होता है जब आप बहुत ज्यादा पोर्न देखते हैं और बाद में तनाव पर ठिकरा फोड़ते हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा- सनी लियोनी तो हमेशा ही लीड करती है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा- जो भी यह पीता है वही मुझे भी चाहिए। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- सनी देओल से ज्यादा सनी लियोनी पॉपुलर है, अगली बार चुनाव में उसके नाम पर विचार करें।

Arnab is so excited today he goofed up Sunny Deol as Sunny LeoneVerdict2019 #ElectionResults2019 pic.twitter.com/SBDt1DEDoE

— Sir Jadeja fan (@SirJadeja) May 23, 2019