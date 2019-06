बुजुर्ग सास को बहू ने बेरहमी से पीटा! वायरल VIDEO पर सीएम खट्टर ने दिया यह जवाब

सोशल मीडिया में एक महिला द्वारा अपनी बुजुर्ग सास को बुरी तरह पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में महिला बुजुर्ग को बुरी तरह पीट रही है। बताया जाता है कि वायरल वीडियो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में निवाज नगर गांव का है। सोशल मीडिया में लोगों की सख्त प्रतिक्रिया के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। हिंदी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आरोपी महिला की पहचान कांता के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पीड़िता के पति बीएसएफ में बतौर इंस्पेक्टर रैंक से सेवानिवृत हुए थे और करीब बीस साल पहले उनकी मौत हो चुकी है।

वहीं ट्विटर पर वायरल खबरों में दावा किया गया है कि जिस बुजुर्ग महिला संग बुरी तरह मारपीट की गई वो आजाद हिंद फौज की सदस्य रह चुकी हैं। ऐसे ही एक ट्वीट को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिट्वीट किया है। जिसमें एक शख्स ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया बुजुर्ग महिला आजाद हिंद फौज (INA) की पूर्व सैनिक हैं और 30,000 प्रतिमाह सरकारी पैंशन पाती हैं। ट्विटर यूजर ऋषि बागरी ने शुक्रवार (7 जून, 2019) वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वीडियो उनके पड़ोसियों ने बनाया है। आरोपी महिला रोजाना अपनी सास के संग इसी तरह मारपीट करती हैं। ट्वीट सीएम खट्टर को टैग किया गया है।

This is deplorable and condemnable, such behavior should not be tolerated in civilised society.

A case has been registered and the accused has been arrested. https://t.co/WQ1mPLyb9W

— Manohar Lal (@mlkhattar) June 8, 2019