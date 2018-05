मशहूर निर्माता- निर्देशक एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो डाला जिसे देखने के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईऱानी उसपर प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह सकीं। दरअसल एकता कपूर ने अपनी एक पुरानी धारावाहिक ‘कविता’ का ट्रेलर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया । इस ट्रेलर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मशहूर अभिनेता राम कपूर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एकता कपूर ने लिखा कि गुजरे पलों की धमाकेदार यादें! कोई नहीं जानता कि इन दोनों सितारें ने कभी एक साथ काम किया था, और दोनों आज अलग-अलग नजर आते हैं। एकता कपूर के इस ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम दोनों मोटे हो गए हैं। एकता कपूर ने अपना वीडियो डालते हुए स्मृति ईरानी और राम कपूर को टैग किया था। स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया के बाद अभिनेता राम कपूर ने भी इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘ओह माइ गॉड! कई सालों बाद देखना एक अद्भुत अनुभव है। हम दोनों बच्चे दिख रहे हैं’।

आपको बता दें कि साल 2000 में एकता कपूर की धारावाहिक ‘कविता’ की शुरुआत टेलीविजन पर हुई थी। एक खास बात यह भी है कि धारावाहिक ‘कविता’ की शुरुआत भी उसी समय हुई थी जब टेलीविजन पर लोग एकता कपूर की ही एक और धारावाहिक ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी के दीवाने थे’। इस धारावाहिक में भी स्मृति ईरानी अहम किरदार में थी। धारावाहिक ‘कविता’ में कविता के किरदार में स्मृति ईरानी थीं जबकि उनके पति का किरदार टेलीविजन स्टार राम कपूर ने निभाया था। इस सीरियल में राम कपूर और स्मृति ईरानी दोनों ही जवान और बेहद ही खुबसूरत नजर आ रहे हैं।

हालांकि यह शो उतना मशहूर नहीं हो सका जितना कि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ मशहूर हुआ था। वैसे तो अदाकारा साक्षी तंवर के साथ राम कपूर की जोड़ी टेलीविजन की दुनिया में सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक मानी जाती है, लेकिन एकता कपूर की धारावाहिक ‘कविता’ में राम कपूर और स्मृति ईरानी की जोड़ी भी बनी थी।

Blast from the past! No one knew these two stalwarts had worked together. And they look so different @smritiirani @RamKapoor pic.twitter.com/DedpQwdE0t

— Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) May 3, 2018