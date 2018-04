मंगलवार को एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली। कोलकाता ने चेन्नई के सामने 203 रनों की विशाल चुनौती पेश की थी, जिसे चेन्नई के बल्लेबाजों ने आखिरी ओवर में एक गेंद बाकी रहते हुए पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई को अंतिम ओवर में जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी और अंतिम ओवर लेकर मैदान पर विनय कुमार आए। वहीं, चेन्नई के लिए पिछले मैच के हीरो ड्वेन ब्रावो स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद पर ब्रावो ने छक्का लगाया और यह गेंद नो बॉल भी थी। इस तरह चेन्नई को सात रन एक्स्ट्रा मिल गए। अब चेन्नई को 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद पर ब्रावो ने दो रन लिया, दूसरी गेंद पर एक रन। रविंद्र जडेजा ने तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर एक बार फिर ब्रावो को स्ट्राइक दिया। अगली गेंद पर ब्रावो ने फिर सिंगल लिया। 2 गेंदों में चेन्नई को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी और जडेजा ने छक्का लगाकर चेन्नई को जीत दिला दी।

इस तरह चेन्नई ने आखिरी ओवर में एक गेंद बाकी रहते हुए पांच विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। विनय कुमार केकेआर टीम में सबसे अनुभवी भारतीय गेंदबाज हैं, लेकिन उनके कल के प्रदर्शन से फैन्स खुश नहीं हैं। विनय कुमार ने 1.5 ओवर में 35 रन दिए। इस प्रदर्शन के बाद कुमार सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। केकेआर के फैन्स उनकी जगह टीम में युवा गेंदबाज कमलेश नागरकोटि को लेने की वकालत कर रहे हैं।

चेन्नई के लिए सैम बिलिंग्स ने 23 गेंदों में दो चौके और पांच छक्कों की मदद से 53 रनों की पारी खेलने में कामयाब रहे। बिलिंग्स के अलावा चेन्नई के लिए शेन वॉटसन ने 19 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली जिसमें तीन चौके और इतने ही छक्के शामिल थे।

Only 2 Mistakes cost @KKRiders this match….

1- 1st over From Vinay Kumar… it shud hv been Tom Curran

2- Last Over from Vinay Kumar….

17 Runs were needed…. Shud hv gone with Russel or Nitish Rana (Surprise bowler)….

— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) April 10, 2018