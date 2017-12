विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी पर ड्यूरेक्स ने बधाई में लिखा कुछ ऐसा कि लोग लेने लगे मजे

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने लंबे लव अफेयर के बाद आखिरकार सोमवार को शादी रचा ली। विराट और अनुष्का ने इटली के टस्कनी में स्थित आलीशान होटल बोर्गो फिनोशिएटो में एक दूसरे के साथ सात फेरे लिये। जहां इन दोनों की शादी को लेकर इनके फैंस में सस्पेंस बना हुआ था वहीं रात 9 बजे के करीब अनुष्का और विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीर शेयर कर इस सस्पेंस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही विराट और अनुष्का ने शादी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, बधाई देने वालों का तांता लग गया। दोनों के इस सबसे खास पल पर देश दुनिया से उनके चाहने वाले और शुभचिंतकों ने शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। इस मौके पर कंडोम बनाने वाली कंपनी ड्यूरेक्स ने भी उन्हें अपनी तरफ से शुभकामना दी। ड्यूरेक्स ने बधाई देने के बहाने अपना प्रचार भी कर दिया। दरअसल ड्यूरेक्स ने विरुष्का को बधाई देते हुए लिखा- शुभकामनाएं अनुष्का और विराट, आप लोग अपने बीच किसी को ना आने देना सिवाय ड्यूरेक्स के। ड्यूरेक्स ने ये शुभकामना संदेश अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट दोनों से शेयर किया।

ये बधाई संदेश सोशल मीडिया में आते ही लोग इस पर कमेंट करने लगे। लोगों ने कमेंट में कंडोम कंपनी के इस तरह से बधाई देने की खूब तारीफ की। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी रहे जो ये संदेश देख मजे लेने लगे। ऐसे यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि मतलब आप चाहते हैं कि विराट और अनुष्का कभी संतान सुख ना लें। वहीं बहुत से यूजर्स ने ये लिखना भी शुरू कर दिया कि क्या आप इस तरह के मैसेज दिन में कर सकते हैं।

Most Savage Marriage Compliment ever given to them….. — Ashmit Khare (@OldDrunkenMonk) December 12, 2017

Can you post such tweets before 6PM? — Numbyaar (@NumbYaar) December 12, 2017

Ban is from 6 pm to 10 pm … And its 1 Pm — Uncanny (@deepakasopa1512) December 12, 2017

Ban is from 6am to 10pm. Not 6pm pic.twitter.com/YG6IuBh9vI — Arctic Monkey (@ArcticMonkey009) December 12, 2017

@equilibrist_sny ye wala sabse sahi hai.. — Amritanshu Ankit (@AnkitAmritanshu) December 12, 2017

These guys are legit!!!! OMG!!! Marketing at it's best — Master Anagh (@master_anagh) December 12, 2017

the way things are going, won't be long before every form of condom ads are banned from india 😉 — Cha Cha (@TheLegendChap) December 12, 2017

They were busy taking the singles but now allow them to convert the 2's into 3's.

#virushkaKiShadi — Shyam k (@Sam8860p) December 12, 2017

मैसेज की टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों ने इशारों-इशारों में सरकार के उस फैसले की चुटकी भी ली जिसमें ये कहा गया है कि टीवी पर कंडोम के ऐड सिर्फ रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच ही दिखाए जा सकते हैं।

