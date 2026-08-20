भारत में किसी मिडिल क्लास फैमिली से जब आप उनके बड़े खर्चों के बारे में पूछेंगे तो बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर होने वाला खर्चा उसमें जरूर शामिल होगा। स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस और बच्चों के आने-जाने के लिए बस या फिर वैन पर होने वाले खर्चे का जिक्र जरूर किया जाएगा, लेकिन अगर आप दुबई में स्कूल की पढ़ाई पर होने वाले खर्च के बारे में जान लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे।

जी हां, दुबई में रहने वाली एक महिली ने हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर अपनी बेटी के स्कूल खर्च की जानकारी सभी को दी है। महिला ने जो खर्चा बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

दुबई में रहने वाली इस महिला की बेटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है और उसने बताया कि उसके ट्यूशन का सालाना खर्चा लगभग 14.34 लाख रुपये होता है। इसके अलावा बच्ची के ट्रांसपोर्ट पर वह महिला करीब 3.12 लाख रुपये खर्च करती है। महिला के इस दावे ने एक ऑनलाइन डिबेट शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि इससे अच्छा तो अपने बच्चों के यूएस या यूरोपीय देशों में पढ़ा लो।

‘तुमसे करी जैसी बदबू आती है’, भारतीय शख्स पर विदेशी महिला का कमेंट, Video वायरल होते ही फूटा लोगों का गुस्सा

कौन सा स्कूल है इतना महंगा?

दुबई में रहने वाली इस महिला का नाम वेरोनिका है, महिला अपने इंस्टाग्राम पर रेगुलर तौर पर अपनी फैमिली लाइफ की कुछ बातें शेयर करती हैं। हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में उसने अपनी बेटी को दुबई के GEMS इंटरनेशनल स्कूल में भेजने में आने वाले अलग-अलग खर्चों के बारे में बताया। उसने कहा कि माता-पिता को अपने बच्चे के असेसमेंट से पहले लगभग 13,000 रुपये की असेसमेंट फीस देनी होती है। फिर सालाना ट्यूशन लगभग 14.34 लाख रुपये है जिसे वह किस्तों में चुकाती है।

26 हजार यूनिफॉर्म का खर्चा

महिला ने बताया कि उसके यह खर्चे यहीं खत्म नहीं होते। स्कूल ट्रांसपोर्ट का खर्च भी 3.12 लाख रुपये सालाना होता है। वेरोनिका ने कहा कि बस सर्विस बच्चों को घर से पिक करती है और स्कूल के बाद उन्हें वापस छोड़ती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म की कीमत भी लगभग 26 हजार रुपये है।

खाने के लिए स्कूल से कुछ नहीं मिलता

रजिस्ट्रेशन, री-एनरोलमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से कुल बिल में और खर्च जुड़ सकता है। एक खर्च जिसने उन्हें खास तौर पर हैरान किया है बच्ची का खाना जिसे ट्यूशन फीस में शामिल नहीं किया है। वह रोजना अपनी बेटी का लंच घर पर बनाती है और उसे हर दिन लंच बॉक्स साथ में देती है।

लोगों की प्रतिक्रियाएं

वेरोनिका के इस वीडियो ने लोगों को हैरान करने का काम किया है। इस वीडियो को देखने के बाद दुबई में इंटरनेशनल एजुकेशन के महंगे खर्च पर बहस शुरू हो गई है। एक यूजर ने लिखा है, “सिर्फ एक बच्चे के लिए यह बहुत सारा पैसा है; यह ऐसा है जैसे आप यूनिवर्सिटी ट्यूशन के लिए पैसे दे रहे हों।”

एक और अन्य यूजर ने लिखा, “क्रेजी, इससे तो USA में पढ़ाई करना सस्ता है, कभी-कभी तो यह फ्री भी होता है।” एक तीसरे ने कमेंट किया, “खाड़ी देशों में पढ़ाई बहुत महंगी है, इसीलिए हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूरोप और US जा रहा है।”

कुछ यूजर्स ने इस खर्चे को सही ठहराया है। एक यूजर ने लिखा है कि इस तरह के स्कूल से निकलने वाले बच्चे कर्मचारी नहीं बनते या वो नौकरी नहीं करते बल्कि वह भविष्य के लिए एंटरप्रेन्योर और साइंटिस्ट बनाते हैं, यही हमारे बच्चों में असली इन्वेस्टमेंट है।

यह भी पढ़ें- “मुंबई का सिंघम” एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने दोस्तों के लिए बनाई चाय

Tukaram Mundhe Makes Tea for Friends, Video Goes Viral: महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे भले ही पूरे राज्य में फ़ूड सेफ़्टी की देखरेख करते हैं लेकिन वीडियो में वे बस एक मेज़बान नजर आ रहे हैं जो दोस्तों के लिए चाय बना रहे हैं। रोहन भामकर के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में मुंढे को एक कार्यक्रम के बाद अपने घर पर दोस्तों के लिए चाय बनाते हुए देखा जा सकता है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…