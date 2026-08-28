दुबई की लग्जरी लाइफ और रियल एस्टेट का बिजनेस छोड़कर ईशान ग्रोवर को उत्तराखंड की वादियों से ऐसा प्यार हुआ कि वह सब कुछ छोड़ सुकून की तलाश में उत्तराखंड में आकर बस गए और वहीं अपना नया काम शुरू किया। यह कहानी सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रही है। ईशान ग्रोवर ने एक बार उत्तराखंड की यात्रा की और इस यात्रा ने उनकी सोच को ऐसा बदला कि वह दुबई में सारा बिजनेस खत्म करके उत्तराखंड में सेट हो गए और यहां अपना एक कैफे शुरू किया।

इंटरनेट पर ईशान ग्रोवर की कहानी को कंटेंट क्रिएटर हिमांशु खोसला ने अपनी ‘अनफिल्टर्ड लाइफ’ सीरीज में दिखाया है। वीडियो में खोसला ने ग्रोवर के कैफे और उनकी जिंदगी के बारे में बातचीत की। इसी दौरान ग्रोवर ने बताया कि कैसे दुबई से उत्तराखंड तक का उनका सफर शुरू हुआ।

‘पहली बार जब यहां आया तो यहीं बसने का फैसल किया’

ईशान ग्रोवर उत्तराखंड के कसार देवी में ‘थोड़ा स्लो’ कैफे चलाते हैं। ईशान ने बताया कि वह दुबई में रियल एस्टेट का काम करते थे। जब वह पहली बार उत्तराखंड के पहाड़ों में आए तो उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं रहने का फैसला कर लिया। ईशान का कहना है कि मैं दुबई में रियल एस्टेट का काम करता था, और जब मैं यहां आया तो मुझे इस जगह से प्यार हो गया और मैं यहीं रुक गया।

ईशान ने अपने कैफे के नाम को लेकर बताया कि यह नाम उनके मौजूदा जीवन और सोच को दर्शाता है। उनका कहना है कि वह अब ‘स्लो लाइफ’ को अपनाना और बढ़ावा देना चाहते हैं। उनके मुताबिक, जिंदगी को हर समय तेज गति से जीने के बजाय कुछ समय रुककर आसपास की चीजों को महसूस करना भी जरूरी है।

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पहाड़ों में बसने का फैसला पिता का निधन भी

ईशान का पहाड़ों में बसने का फैसला सिर्फ वहां की खूबसूरती से प्रभावित होकर नहीं लिया गया था बल्कि इसके पीछे एक कारण उनके पिता का देहांत होना भी थी। ईशान ने अपने पिता को कैंसर के कारण खो दिया था। पिता की बीमारी के दौरान अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए उन्होंने जिंदगी को बेहद करीब से देखा और तभी उत्तराखंड में बसने का फैसल किया।

ईशान ने बताया कि पिता के इलाज के लिए जब वह अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे तो उस वक्त देखा कि क्या होता है और क्या हो रहा है, और फिर मुझे उस लाइफ से नफरत होने लगी। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर वह अपना समय किस तरह बिताना चाहते हैं। शहर की व्यस्त जिंदगी, काम का दबाव और लगातार भागदौड़ उन्हें अब पहले जैसी आकर्षक नहीं लग रही थी।

सुकून की जगह हैं पहाड़

ईशान के लिए पहाड़ केवल घूमने की जगह नहीं रहे। उन्होंने इन्हें अपनी नई जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उनका कहना है कि उन्हें पहाड़ों में वह शांति मिलती है, जिसकी उन्हें तलाश थी। उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को अपनी पसंद के मुताबिक बदलने की आर्थिक आजादी है तो उसे ऐसा करने के बारे में सोचना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने दुबई की जिंदगी छोड़कर उत्तराखंड में अपना नया सफर शुरू किया।

ईशान की कहानी से इंप्रेस हुए लोग

उनकी कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आई। कई यूजर्स ने ईशान के फैसले की तारीफ की और कहा कि उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए एक अलग रास्ता चुना है। कुछ लोगों ने उनके विजन को प्रेरणादायक बताया, जबकि अन्य ने हिमांशु खोसला की ‘अनफिल्टर्ड लाइफ’ सीरीज की भी तारीफ की।

एक यूजर ने ईशान के विजन और उनके नए वेंचर की तारीफ करते हुए इसे उनके भीतर पैदा हुई शांति का नतीजा बताया। एक अन्य यूजर ने उन्हें ताकत और सफलता की शुभकामनाएं दीं। वहीं, एक तीसरे यूजर ने उनकी कहानी को कई लोगों के लिए प्रेरणा बताया।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…